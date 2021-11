Muere Sebastián Boscán, recordado por su papel en la telenovela "Pasión de Gavilanes"

Redacción de Entretenimiento

El actor colombiano Sebastián Boscán, recordado por su papel de Leandro Santos en la telenovela "Pasión de Gavilanes", falleció en Medellín, Colombia, de un cáncer de estómago. Tenía 41 años.

Su fallecimiento toma por sorpresa al mundo del entretenimiento y a los fanáticos que habían seguido su trabajo en producciones como "Pasión de gavilanes", "El estilista", "Los tres caínes", "La Ley del corazón" y "La nieta elegida".

Otros tìtulos en los que participó fueron "Tiempo final", "Montecristo", "La mujer en el espejo", "La venganza" y "Madre Luna".

"Me duele en el alma tu partida. Gracias amigo por tantos personajes inolvidables. Parece mentira decir esto. Descansa en paz Sebastián, estoy en shock”, informó el periodista Carlos Ochoa, amigo cercano del actor, en un mensaje en Instagram.

En cuanto a las causas de la muerte, Carlos Ochoa indicó que fue como consecuencia de un cáncer de estómago contra el que perdió la batalla en la noche del 28 de noviembre, en Medellín.

El actor nació en Medellín, el 4 de marzo de 1980 bajo el nombre de Leonardo Zapata.

+ Su vida artística

Boscán inició su carrera en la televisión en el año 2002 con la telenovela colombiana "La venganza", en la que interpretaba el papel de Marco Tulio Valerugo.

Sin embargo, fue su rol de Leandro Santos en "Pasión de Gavilanes" que le dio un sello a su carrera al trascender fronteras.

“Leandro me dio a conocer a mí en 120 países. Yo no he viajado mucho, pero en Argentina conseguí un trabajo gracias a ese personaje (…) me escriben de Bagdad, de Kosovo, de Paraguay; de todo lado me escriben”, dijo hace un tiempo en una entrevista televisiva.

Este año, la cadena Telemundo anunció la secuela de la exitosa telenovela "Pasión de gavilanes" y entre los actores que estarán de vuelta en pantalla figuran Mario Cimarro y Danna García, como Norma Elizondo y Juan Reyes; Paola Reyes y Juan Alfonso Baptista como Jimena Elizondo y Óscar Reyes, y Natasha Klauss y Michel Brown como Sarita Elizondo y Franco Reyes.

El proyecto, que Telemundo presentó como "Pasión de Gavilanes II", encuentra a las familias Reyes y Elizondo 20 años después del fin de la telenovela original, pero, a diferencia de aquella, esta vez la acción girará en torno a un asesinato y el caso involucra "a los hijos de una de las parejas".