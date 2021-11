Sarah Hyland: estrella de “Modern Family” marcada por el éxito en pantalla y el dolor de 16 cirugías

Yasmel Corporán

Santo Domingo. RD

Sarah Hyland, la actriz que dio vida a “Hayley”, la hija mayor de los Dunphy en la multipremiada serie de comedia estadounidense “Modern Family”, cumple este miércoles sus 31 años de una vida marcada por el éxito en la actuación, pero también por el dolor de una enfermedad renal permanente.

Hyland nació con displasia renal, una alteración morfológica del riñón producida durante su desarrollo. El paciente con esta patología puede desarrollar quistes con el paso del tiempo, que impiden el normal funcionamiento del órgano. El caso de la actriz, lamentablemente, es uno grave.

Ha pasado por dos trasplantes de riñón, diálisis y años de medicación para evitar un rechazo del órgano. Dos de los donantes han sido su papá y su hermano menor.

Debido a todos estos procesos, parte del público ha llegado a pensar que la actriz se ha sometido a operaciones plásticas por los constantes cambios corporales que presentaba en la serie. Sin embargo, son los medicamentos que tomaba los que cambiaban su cuerpo.

Incluso, llegó a pensar en el suicidio: “Después de 26, 27, años de estar enferma y con dolores crónicos todos los días, no sabes cuándo vas a tener el siguiente buen día. Es realmente duro. Escribía cartas en mi cabeza a mis seres queridos contando por qué lo había hecho, el razonamiento sobre la decisión y que no era culpa de nadie. No quería escribirlo en papel porque no quería que nadie lo encontrara”. La revelación la hizo a Ellen DeGeneres en una entrevista televisiva.

Sarah logró rebasar esos pensamientos suicidas y sobre las cicatrices que han dejado las 16 intervenciones quirúrgicas a las que ha sido sometida, al final asegura estar orgullosa de cada una de ellas.

“Nunca sentí vergüenza de mostrar mis cicatrices. Para alguien tan delgada, tener un estómago que parece el mapa de las carreteras de Nueva Jersey muestra quién soy y el carácter que tengo. Estoy curada, estoy bien, y estoy muy agradecida con toda mi familia. Creo que el amor es lo más importante en el mundo. El amor y la salud, claro. Pero el amor te ayuda a superar todo, y eso es lo que me mantiene viva”, dijo Hyland.

+ Pasión por el canto

Sarah ha mostrado en un sinfín de ocasiones sentir afinidad por todas las artes. A pesar de haber construido una carrera en el mundo de la actuación, la actriz ha expresado su amor por el canto.

Asegura disfrutar mucho de ello y no descarta incursionar en algún punto de su vida oficialmente como cantante.

Hyland ha participado en varios covers de canciones famosas.

El cover más visto es de la canción “Closer”, de The Chainsmokers. Lo realizó hace cinco años en

colaboración para el canal de YouTube de Boyce Avenue. Hasta la fecha, el vídeo cuenta con más de 122 millones de reproducciones y la receptividad de los comentarios es bastante positiva.

+ Vida personal

En el año 2017 Sarah comenzó una relación con el también actor Wells Adams. Se comprometieron en julio del 2019. Sin embargo, debido a la pandemia del coronavirus la actriz de “Modern Family” ha tenido que posponer su boda.

La actriz venía de superar una tormentosa relación con su colega Matt Prokop, durante cuatro años después de conocerse en 2010.

En 2011 ellos protagonizaron la película “Geek Charming” y, además, el actor apareció en un episodio de “Modern Family”.

La relación se tornó insoportable. En agosto de 2014 fue favorecida con una orden de alejamiento permanente por violencia de género contra él por abusar física y verbalmente de ella durante el noviazgo.

“Mucha gente piensa que una vez que escapas a una situación de abuso, ya está, termina ahí. Pero no es así. El trauma emocional y las cicatrices en tu alma no se van, y tienen consecuencias a lo largo de tu vida si no pides ayuda’’, dijo en una entrevista en el sitio web Refinery29.

Su vida desde su niñez fue inclinada hacia la actuación. Ella nació el 24 de noviembre de 1990, en la ciudad de Nueva York, en un hogar de padres actores: Melissa Canaday y Edward James Hyland. Es hermana del actor Ian Hyland.

Inició su carrera a muy temprana edad. A los seis años, tuvo su primer papel en la película “Private Parts”. Participó en varios roles y series televisivas hasta que llegó, en 2009, a “Modern Family”, proyecto que le significó reconocimiento internacional.

Por su papel en la serie, ha recibido elogios de la crítica y numerosas nominaciones, incluyendo una nominación a los premios Critics Choice Television Award, como Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia.