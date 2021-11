Louis Tomlinson es tendencia en República Dominicana, seguidoras se unen en una sola dirección

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Las fanáticas dominicanas de Louis Tomlinson continúan este sábado puestas para el cantante británico, a quien suplican unidas a una larga cadena de fuerza en la red social de Twitter que incluya una presentación en República Dominicana durante su gira en el 2022.

#LouisComeToDomRep y #LouisAddDR son los hashtag utilizados por las fieles seguidoras del ex integrante de One Direction, grupo en el que se dio a conocer desde el 2010 al 2016 cuando se desintegró.

"Empezamos con nuestras dinámicas en 15 minutos. Recuerden utilizar los hashtag #LouisComeToDomRep y #LouisAddDR", publicó la noche del viernes el club de fans denominado Louis Tomlinson RD (@LTomlinsonRD).

Luego se sumaron muchos mensajes. “Si supieras lo feliz que me harías sí vienes, mi cielo. Te amo, ven te prometo que te reviento el tímpano de lo fuerte que voy a cantar weon”, escribió el usuario de Twitter "Numa" (CuquidTomlinson).

Desde la noche del viernes las fanáticas se mantienen firmes, entusiasmadas, en expectivas y en una sola dirección: que el ex One Direction le haga caso a su petición.

Incluso, de otros países piden ayuda al club de fans @LTomlinsonRD. Ariana (@louissassking) le escribió en Twitter: "Hola!! Como Louie, te pido que nos ayudes con #LouisInHonduras, estamos tratando por Honduras y por nuestras hermanas vecinas de Guatemala,Salvador, Nicaragua, un concierto más cerca y accesible. RT o #, ayúdanos a hacer esto posible, gracias<3".

Cerca de República Dominicana, el cantante y compositor británico actuará en Puerto Rico por primera vez como solista el 8 de junio de 2022 en el marco de su gira "Louis Tomlinson World Tour 2022".

El concierto tendrá lugar en el recinto musical Coca-Cola Music Hall en San Juan y la venta de boletos comenzaron el próximo 15 de noviembre a través de Ticketera.com, según un comunicado.

Con este evento, realizado bajo la producción de Move Concerts y Noah Assad Presents, Tomlinson presenta su primera gira mundial, la cual se puso en marcha en apoyo a su álbum debut "Walls", lanzado en enero de 2020.

El exmiembro del fenómeno musical One Direction ha alcanzado con su carrera en solitario el hito de un billón de reproducciones en Spotify.

Sobre su carrera como solista, Tomlinson afirma sentirse como "un artista nuevo": "Me ha llevado un tiempo sentirme cómodo por mi cuenta, aprender a confiar en mi instinto y asegurarme de conseguir lo que quiero", explica.

"Me siento más que nunca seguro de mí mismo, tanto como compositor como cantante, y más maduro. Por supuesto que quiero tener éxito, pero lo que importa es lo que mi música significa para mí y para los fans. Esa es la prioridad", subraya.

Tomlinson retoma una extensa gira mundial, interrumpida en marzo de 2020, con la que recorrerá Reino Unido, España, Francia, Alemania, Países Bajos, Suecia, Italia, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Argentina, Paraguay y Estados Unidos.

Louis Tomlinson cosecha el éxito de su disco "Walss", con el cual puso un norte claro a su carrera como solista. El álbum está compuesto por 12 canciones.

+ Récord mundial

Tomlinson acaba de establecer el nuevo récord mundial de la mayor cantidad de boletos vendidos para un concieto transmitido en vivo por un artista masculino solista.

World Guinness Record reconoció al intérprete de "Back To You" y "Just Hold On" gracias a su concierto vía streaming "Live from London" del 2020, uniéndose a su compatriota Dua Lipa en obtener un récord de ese tipo.

El evento que le dio el récord Guinnes al artista británico logró más de 160 mil espectadores.

