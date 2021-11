Rosalía y The Weeknd buscan más "fama" al incursionar en la bachata, presentan video

Redacción de Entretenimiento

La española Rosalía y el canadiense The Weeknd dieron el pistolazo de la bachata, ritmo dominicano que los volvio a unir en una canción. "La fama" fue presentada este jueves junto a un video.

Se trata del tema que será la punta de lanza del tercer álbum de la cantante, titulado "Motomami".

Dirigido por Director X, el vídeo muestra a Rosalía interpretando la fama como estrella y abeja reina de un glamuroso pero ligeramente sórdido club de teatro con cena.

El anfitrión -interpretado por Danny Trejo- aplaude a su estrella más codiciada, que rápidamente llama la atención del ambicioso Abel Makkonen, nombre de pila de The Weeknd.

Ambos salen de sus zonas de confort y experimentan en un campo musical ajeno pero evidentemente por el que se sienten atraídos.

La española proviene del flamenco y en los últimos tiempos se ha acercado al pop urbano, mientras el canadiense suele nadar en sus aguas del R & B y el dance en inglés, pero ahora aparece cantando en español y entonando una bachata.

“Quería escribir, a mi manera, una bachata con una pequeña historia alrededor de la ambición. Tomando como referente las letras de Rubén Blades o Patti Smith y los temas de Aventura, terminé escribiendo una historia de romance con la fama”, sostuvo Rosalía en un comunicado de prensa.

Rosalía sorprendió el fin de semana a muchos dominicanos cuando a través de la red social Twitter compartió a sus seguidores su playlist de Spotify que incluye sus bachatas favoritas.

La intérprete de “Linda” mostró en un tweet la reciente lista de canciones, específicamente bachatas de su preferencia, que había creado.

En las interacciones del tweet, la fanaticada de la artista española se mostraba muy feliz, haciéndole sugerencias sobre cuáles otros temas podría agregar a la lista, y otros simplemente disfrutando de su contenido.

Además, le exhortaron que pronto añada bachatas de su autoría para el disfrute de sus mismos fans, ya que el mes pasado en su cuenta de TikTok la artista posteó un video donde compartía un preview de una bachata suya mientras bailaba, lo que causó que muchos de sus seguidores se emocionaran por lo nuevo de Rosalía.

"Había dudas, la bachata como primer lead del disco no había suscitado un apoyo unánime, incluso cuando se confirmó a The Weeknd como partner, no generó tampoco una adhesión completa. Sin embargo nos atrevemos a decir vistos los 37 segundos de este adelanto, que el tema va a ser un enorme éxito", adelanta el portal Vinilonegro.com.

Luego agrega: "No creo que después de este teaser nadie tenga ya en mente, y menos viendo cantar a Abel, que la canción no vaya a funcionar".

No es la primera vez que ambos graban juntos. Hace justo un año presentaron la colaboración del remix de “Blinding Lights”, la canción más escuchada del 2020 en Spotify. El cantante lo lanzó como parte de "After Hours", su cuarto disco.

En la semana del 13 de marzo del 2021, se convirtió en la primera canción de la historia en mantenerse un año (52 semanas) en el top 10 del Billboard Hot 100.