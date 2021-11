Bella Hadid: la supermodelo que en las noches desfila llorosa por la pasarela de la depresión

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Después que desfila sonriente y glamorosa con un rostro resplandeciente, la supermodelo estadounidense Bella Hadid se va en las noches a la pasarela de la depresión y las inseguridades, en un desfile de sufrimiento, de lágrimas y de dolor.

La hermana de Gigi Hadid sorprendió al publicar nueve fotografías en su Instagram en las que se le ve desencajada y con lágrimas en su rostro.

Bella explicó que las imágenes se debían a que esa es su realidad, pues ella “todas las noches”, se ve así, llorando en medio de las batallas internas que tiene que enfrentar debido a sus enfermedades mentales, las cuales sufre desde algunos años atrás.

La modelo, de 25 años, fue tocada en el corazón las palabras de de su amiga Willow Smith sobre el mismo tema en su próximo documental.

“Estas palabras me hicieron sentir menos sola, y por eso me gustaría decir esto”, inicia Bella su confesión ante sus seguidores.

Ella compartió el mensaje de la hija de Will Smith y Jada Pinkett-: “Ese sentimiento de sentir que no eres suficiente o ser inseguro es natural, pero a la vez, parece que nos lo enseñan. Todos los seres humanos somos diferentes, todos tenemos algo especial y único que ofrecer. Pero la gente se olvida que todo el mundo se siente prácticamente igual: perdido, confuso y no muy seguro de por qué está aquí. Es una ansiedad que todos intentamos esconder de alguna manera”.

Luego Bella comentó a sus seguidores: “Las redes sociales no son reales. Para cualquiera que esté luchando, por favor recuerda eso. A veces todo lo que tienes que escuchar es que no estás solo. Así que, de mí para ti, no estás solo. Te amo, te veo y te escucho. (...) Quiero que sepas que siempre hay luz al final del túnel, y la montaña rusa siempre se detiene por completo en algún momento”.

Otra de sus reflexiones: “La enfermedad mental por desequilibrio químico no es lineal y es casi como una montaña rusa de obstáculos que fluye... Tiene sus altibajos y te lleva de un extremo al otro. Pero quiero que sepas que siempre hay luz al final del túnel y la montaña rusa siempre se detiene por completo en algún momento. Siempre hay espacio para que se inicie de nuevo, pero siempre me sirvió saber que esa recaída es momentánea, y así dure días, semanas o meses, voy a mejorar en algún momento”.

Más: “Me tomó mucho entenderlo, pero tuve suficientes colapsos y agotamientos como para saber esto: si te enfocás lo suficiente en vos mismo, pasando tiempo a solas para comprender tus traumas, desencadenantes, alegrías y rutinas, lograrás comprenderlo. Siempre podés aprender más sobre tu propio dolor y cómo manejarlo; y eso es todo lo que te podés pedir”, escribió en su publicación, la cual recibió más de un millón y medio de likes. Y finalizó: “No estoy segura de por qué, pero se siente cada vez más difícil no compartir mi verdad aquí. Gracias por recibirme y gracias por escucharme”.