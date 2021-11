Conoce cuáles son los estrenos de la semana, "15 horas" entre ellos

Santo Domingo

"15 horas"

La película "15 horas", coproducción dominico-española, se estrena hoy. Dirigida por la catalana Judith Colell, cuenta la historia de Aura, solista en la sección de primeros violines y Manuel, el director de orquesta de moda, que son el matrimonio más envidiado del país. Artistas, famosos y ricos, su relación esconde un secreto inconfesable. Él la maltrata, algo que ella ha ocultado durante mucho tiempo. Un día, harta de su infierno incomunicado, Aura decide dar el paso y pedir ayuda, entonces sucede lo que siempre había sospechado pero nunca se atrevió a confirmar. La cinta cuenta con las actuaciones de Sterlyn Ramirez, Marc Clotet, Stephany Liriano, Felix German, Chabela Estrella de Bisono, Lidia Ariza, Sara Amelie Rodriguez.



"Last Night in Soho"

En este thriller psicológico del director Edgar Wright, Eloise, una aspirante a diseñadora de moda, es misteriosamente capaz de entrar en la década de 1960, donde se encuentra con una deslumbrante aspirante a cantante, Sandie. Pero el glamour no es todo lo que parece y los sueños del pasado comienzan a resquebrajarse y astillarse en algo mucho más oscuro. Protagonizan Anya Taylor-Joy, Thomasin McKenzie, Diana Rigg.