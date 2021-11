Travis Scott enfrenta más de una docena de demandas por concierto en donde murieron ocho personas

Las demandas se están acumulando menos de una semana después de la mortífera multitud en el concierto de Astroworld, y los expertos legales dicen que aumenta el riesgo de que los jurados puedan decidir en contra del rapero Travis Scott y las compañías detrás del trágico evento en Houston.

Varios expertos legales dijeron a The Associated Press que la incitación pasada de Scott a los asistentes al concierto ofrece una historia que podría facilitar la persecución de demandas por negligencia contra las empresas que planearon y administraron el espectáculo, que mató a ocho personas y dejó cientos de heridos. Y aunque las investigaciones acaban de comenzar, los expertos esperan decenas de demandas más por daños que podrían ascender a cientos de millones de dólares.

En el centro de la vorágine legal está Scott, un rapero de 30 años famoso por azotar a los fanáticos en un frenesí que se declaró culpable de delitos menores relacionados con la agitación de multitudes en conciertos anteriores.

“Esto alertó a todos: 'Esto es lo que ha sucedido, y no hay razón para que no pueda volver a suceder'”, dijo John Werner, un abogado de Beaumont, Texas, que no está involucrado en los casos de Astroworld. "Saben que esta es una situación que puede salirse de control".

"Esta tragedia tardó meses, si no años, en gestarse", escribió el abogado de Houston Steve Kherkher en una demanda exigiendo más de $ 1 millón por un hombre pisoteado en el tumulto, que dijo era "predecible y prevenible" dada la historia del rapero.

Hasta ahora se han presentado más de una docena de demandas contra Scott y varias compañías, incluido el gigante del entretenimiento Live Nation, el promotor de conciertos ScoreMore, una organización sin fines de lucro que administra el lugar propiedad de Houston. Las quejas alegan que los organizadores no tomaron medidas simples de control de multitudes, contrataron al personal adecuadamente y no actuaron ante los primeros signos de problemas en el concierto con entradas agotadas en NRG Park que atrajo a 50,000 fanáticos.

"La forma en que se montó, planeó y organizó el concierto y la forma en que se manejaron las cosas una vez que hubo un problema, es algo que deja la mente alucinante", dijo el abogado Tony Buzbee esta semana al anunciar que estaba demandando en nombre de tres docenas de víctimas. incluido Axel Acosta, de 21 años, quien murió.

La conferencia de prensa de Buzbee se transmitió directamente a la corte de la opinión pública, con el tono de una declaración de apertura completa con diapositivas y videoclips.

Él y otros abogados se han apoderado de una pista temprana de problemas que se produjo horas antes de que comenzara el concierto cuando una multitud de fanáticos se apresuró a pasar junto a los detectores de metales y de seguridad a través de una cerca.

“Cualquier seguridad que tuvieran fue totalmente insuficiente”, dijo el ex fiscal federal Philip Hilder, un abogado de Houston que no participó en ningún caso de Astroworld. "La multitud pasó directamente".

Hilder también criticó el documento de planificación de 56 páginas del evento, que fue presentado a la ciudad para su aprobación. Dijo que los planes eran "estándar", con muy pocos detalles sobre la seguridad del estacionamiento donde se llevó a cabo la actuación, que no tenía asientos ni pasillos ni bolígrafos para contener a la multitud.

El documento de planificación, obtenido por The Associated Press y compartido con Hilder, menciona la posibilidad de tornados, amenazas de bomba, tiradores activos, desobediencia civil y disturbios, pero no menciona una posible oleada de multitudes .

Varios abogados dicen que es probable que el litigio también se centre en un retraso inexplicable entre el momento en que los funcionarios de la ciudad declararon un "evento de víctimas masivas" y cuando los organizadores del concierto finalmente detuvieron el espectáculo, un intervalo de 37 minutos durante el cual los fanáticos siguieron empujando hacia el escenario, colapsando. y ser aplastado.

“La banda siguió y siguió mucho después de que existiera el problema”, dijo Frank Branson, un abogado de lesiones personales en Dallas. "Es difícil creer que no fue un desprecio consciente por la audiencia, la seguridad y el bienestar".

No está claro lo que Scott pudo ver desde el escenario mientras sus fanáticos eran empujados, golpeados, inmovilizados y pisoteados, algunos gritando para detener el espectáculo.

En un video publicado en las redes sociales, se ve a Scott en un momento deteniendo la música, señalando a la audiencia y pidiendo ayuda para alguien: "Seguridad, que alguien ayude, salte muy rápido".

En una publicación de Instagram el sábado, el rapero dijo que estaba "devastado" por las muertes y sugirió que no estaba al tanto de la carnicería debajo de él.

“Cada vez que puedo entender lo que está pasando, paro el programa y les ayudo a conseguir la ayuda que necesitan”, dijo. "Nunca pude imaginar la gravedad de la situación".

Los representantes de Scott no respondieron a un correo electrónico de AP en busca de comentarios el martes.

Scott es famoso por alentar a los fanáticos a ignorar la seguridad y el surf de masas y sumergirse en el escenario en el mosh pit debajo de él. Un comercial para el evento Astroworld de este año, desde que se eliminó de YouTube, muestra a los fanáticos atravesando barricadas y asaltando los terrenos del concierto en el evento de 2019.

En 2015, funcionarios de Chicago dijeron que Scott alentó a los fanáticos del festival de música Lollapalooza a saltar las barricadas de seguridad. El rapero fue sentenciado a un año de supervisión judicial después de declararse culpable de cargos de conducta imprudente.

En 2017, Scott fue arrestado después de que alentó a los fanáticos a eludir la seguridad y subir al escenario durante un concierto en Arkansas, dejando a un guardia de seguridad, un oficial de policía y varios otros heridos. Scott enfrentó varios cargos por delitos menores, incluida la incitación a un motín. Se declaró culpable de alteración del orden público y pagó una multa.

Scott también está siendo demandado por un asistente al concierto que dice que estaba parcialmente paralizado cuando lo empujaron desde un balcón del tercer piso en un concierto en la ciudad de Nueva York en 2017, un incidente que, según el hombre, sucedió después de que Scott alentó a la gente a saltar.

La abogada de Dallas, Ellen Presby, dijo que el pasado de Scott ayudará a presentar un caso en su contra, pero su defensa probable será argumentar que él es solo un actor que deja los detalles de seguridad a otras personas, lo que hará que sea más difícil culpar.

Los abogados defensores argumentarán que “lo que él hace es subirse al escenario y hacer lo suyo y todo está preparado para él”, dijo. Si ella lo estuviera defendiendo, agregó, "trataría de encontrar hechos de que él estaba tan sorprendido y horrorizado como todos los demás".

El abogado de Houston, CJ Baker, dijo que es posible una presentación penal contra Scott dado su comportamiento anterior, pero sería un caso difícil porque tendría que establecer una intención, no solo un descuido.

“Tendría que demostrar que actuó de una manera que sabía lo que estaba sucediendo y actuó de esa manera de todos modos”, dijo. “Esa es una colina mucho más grande y empinada que escalar” que las demandas.

El abogado de Houston, Joel Androphy, dijo que es probable que la mayoría de los bufetes de abogados se centren en demandas civiles que acumulen a los acusados ??recursos para pagar grandes daños.

Aparte de Scott, el mayor objetivo legal es Live Nation, una empresa que cotiza en bolsa cuyas acciones se han disparado a medida que los fanáticos se apresuran a más conciertos y festivales ahora que se han levantado muchas restricciones pandémicas. La compañía se ha negado a comentar sobre lo que salió mal, pero emitió un comunicado el lunes que está ayudando a la policía con una investigación criminal y "abordará todos los asuntos legales en el momento apropiado".

La compañía informó que tenía $ 4.6 mil millones en efectivo a septiembre. Sus acciones cayeron menos del 1% el martes por la tarde después de caer más del 5% un día antes.

Demandar a Houston y al condado de Harris por negligencia sería difícil, dado que ambos gozan de una amplia protección bajo la doctrina de inmunidad soberana y gubernamental, pero hay excepciones, dijeron varios abogados.

"En su mayoría están protegidos, pero su conducta se verá con ojo crítico", dijo el abogado de Houston Randy Sorrels, ex presidente de la Asociación de Abogados del Estado de Texas.