En Santiago se comenta: la muerte de un gran ser humano, Reinaldo

Bélgica Suárez

Santiago de los Caballeros, RD

¡Hola, buenos días! Estoy triste, Reinaldo Pared Pérez era un gran ser humano, hombre solidario, de una gran formación intelectual, me unía a él y su familia una bella amistad, su esposa Ingrid Mendoza de Pared, una gran mujer, quien lo cuidó hasta el final de sus días, un gran soporte en todos los aspectos, incluso político. Descansa en paz querido y gran amigo. Mi consolación a su madre Milagros Pérez viuda Pared, sus hermanos, esposa e hijos.

Viviste para servir

Eran la una de la madrugada del viernes pasado, estoy leyendo los periódicos digitales, veo un whatsapp de Luis Medrano que decía “La semblanza de Reinaldo”, me llamó la atención y solo atiné a pensar ¿murió? Abrí el chat y sí, eso mismo, decía que se suicidó. Dios mío, no lo podía creer, qué pasó, llamé a su hermano, mi querido Carlitos Pared, su voz sonaba desesperada, angustiada, me dijo sí es verdad y no pudo decirme más nada. A esa hora a quién más llamar, desperté a Bienvenido Pérez, Julio Cesar Valentín para darle la noticia y a Luis, quien escribió la información de tan triste información, luego leí un twitter de Roberto Rodríguez Marchena, ya avanzada la madrugada los periódicos tradicionales colocaban la infausta noticia en sus digitales y así terminé el amanecer de ese día. En la mañana, los programas comentaban, las redes, los dirigentes políticos, todo el mundo, los miembros del PLD suspendieron sus actividades, sus muchos amigos, sus unidos hermanos, seguidores, todos resaltaban las cualidades que adornaban a esta gran figura del ámbito político y del derecho, un hombre de una gran personalidad, amaba la vida, la música, el buen ambiente, la buena lectura, siempre vestido al último grito de la moda, leal a sus amigos, combatiente, decidido, amado y como todos los líderes, también tenía sus críticos. Descansa, que la tierra te sea breve, gran amigo.

Comentario

Me llamó la atención de un periodista diestro, publicar en su cuenta que Leonel escribió en Twitter dando el pésame primero que Danilo. Cuánto veneno en un momento como ese, cuando una persona muere y son muy allegados, la reacción no es tan rápida, porque el impacto no es para ofrecer noticias como si fuera un corresponsal. El odio nos atrapa, por igual las fotos publicadas. ¿Qué está pasando con tanta maldad?

Banco de Reservas

La Orquesta Sinfónica Nacional se presentó el pasado jueves en el Gran Teatro del Cibao, dirigida por ese gran maestro, José Antonio Molina, un gran concierto con motivo del ochenta aniversario del banco de Reservas, con la presencia de su administrador general Samuel Pereyra y funcionarios de esta institución, varios artistas y dos grandes homenajes. Daremos más detalles de este fastuoso espectáculo. Hasta la próxima. suarezb@hotmail.com