Desde la última butaca: "Caballo"

Luis Beiro

Santo Domingo. RD

Aún no he visto este reciente filme de Lilo Vilaplana. Pero el nombre de su director me devolvió la esperanza en ese tipo de esa tragicomedia no oficialista que los cubanos saben hacer muy bien.

Lilo Vilaplana hace cine de bajo presupuesto, pero cine. Simbolista y demoledor en sus denuncias, sabe ponerle un sello de doble sentido a la tragedia habanera. Es también muy buen guionista, fotógrafo y sabe dirigir a sus actores.

Sus primeros filmes hicieron época en youtube. Ahora busca un merecido espacio dentro del mercado audiovisual con productos dirigidos a un público que gusta del humor y el doble sentido en el drama de su patria.

Semanas atrás estrenó en Miami “El caballo”. Según sus propias palabras, es un filme centrado en la batalla nacional por lograr alimentos en medio de una política de escacés y el hurto y sacrificio de ganado, una figura jurídica penada en la isla con hasta 10 años de cárcel.

En una entrevista a la agencia EFE, Vilaplana, desde su exilio en Miami asegura: “Utilizamos un dron para filmar en Cuba sin entrar a la isla, y ese “dron indiscreto” pudo captar imágenes actuales.

El director también utilizó varios colaboradores y asesores radicados en La Habana.

Basada en una historia del escritor y compatriota suyo Marcos Miranda, la cinta, de bajo presupuesto. fue filmada en cinco días en locaciones al sur de la Florida donde se construyó el típico bohío cubano: “Lo hicimos para contemporanizar la historia real, para denunciar cómo vive el cubano al margen de la ley y cómo le obligan a traficar, a robarle al estado”.

El filme estará disponible en Amazom. “El caballo”, con música original del cantautor cubano Boris Larramendi, “se rodó en mayo pasado en plena pandemia sin que nadie se enfermara”.

Sobre el futuro de cine, Vilaplana ya prepara su próxima obra, “Plantadas”, sobre el presidio político femenino, “para homenajear a esas mujeres cubanas”.

Ficha técnica

País: Cuba. Año: 2021. Duración: 76 minutos. Director: Lilo Vilaplana. Guion: Marcos Miranda y Lilo Vilaplana. Reparto: Ariel Texido, Alina Robert, Adrián Más, Boncó Quiñongo, Grettel Trujillo y Fabián Brando. Sinopsis: Un matrimonio cubano encuentra en el contrabando una forma de subsistencia.