Jaime Viña vuelve a apostar al romanticismo y el desamor

Santo Domingo, RD

El cantante dominicano Jaime Viñas estrenó su nuevo audiovisual, el cual acompaña su más reciente sencillo, “Quédatelo todo”, bajo la dirección y posproducción de Edil Méndez.

Producción por el propio Jaime Viñas, sencillo con letra y música también suyas y arreglo musical de José Alejandro Bordas, “Quédatelo todo” es una balada pop con un sonido fresco influenciado por ritmos urbanos tales como trap y drill.

“Quédatelo Todo es una canción escrita con tinta de sangre; me he querido arriesgar con los sonidos, la letra, la puesta en escena y he apostado a que canciones románticas o de desamor aún pueden tener su espacio en este tiempo en la música”, dijo el cantautor.

El sencillo está disponible en las plataformas digitales como Spotify, Apple Music, iTunes, Amazon y YouTube, entre otras, además de su página oficial www.jaimevinasoficial.com

Sobre el video clip, el artista agregó que “Quédatelo Todo es de estas canciones que mientras la escuchas ya estás viendo la película con los ojos cerrados, y eso fue lo que hicimos”.