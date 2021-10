En Santiago se comenta: Cena especial con el Presidente Abinader

Bélgica Suárez

Santiago de los Caballeros, RD

Muy bonito detalle del Presidente Luis Abinader, al sorprenderme en una cena que ofreció a periodistas de Santiago el pasado miércoles 29, día de San Miguel, con motivo de mi cumpleaños. Luego de la cena y cuando los periodistas terminaron de hacer preguntas, ahí mismo autorizó para que uno de los mozos trajese un bizcocho con velitas encendidas para festejarme. Fue un gran gesto del mandatario, a quien me une una amistad junto a su padre fallecido, Don Rafael Abinader, que trasciende lo político. Me sentí emocionada, halagada, ¿Quién no?, al igual doy las gracias a mis colegas, quienes me felicitaron con gran respeto y solidaridad.

Detalle

Lucildo Gómez, como subdirector de prensa, fue el coordinador de este encuentro, quien también hizo de maestro de ceremonias con destreza. Estuvieron presentes Daniel García Archibald y Federico Reynoso, dos figuras importantes en el entorno de Luis. Estos periodistas han estado en todo momento, leal al padre y al hijo. Por igual nos acompañaron en esta actividad los funcionarios de Santiago, donde todos, incluyendo al Presidente, vistieron chacabanas blancas, venían de la apertura de Expo Cibao y de otras actividades durante el día, como fue el anuncio de varias obras, incluyendo el teleférico. Fue un día de mucho ajetreo para el gobernante.

Comentarios

La cena fue abundante y exquisita, no vi vinos en la mesa, refrescos, agua, limonada y de entrada ensalada Capresso. Como plato fuerte sirvieron pescado, carnes a la plancha, acompañada de guarniciones. Hay que destacar la sencillez del Presidente y las atenciones al responder las preguntas en un ambiente distendido, que duró tres horas. Habló de diferentes temas y dijo que no necesariamente había que publicarlo, ya que era un encuentro para compartir con la prensa de Santiago y que se repetirá para mantenernos informados.

Gran homenaje

Fue una semana de verdadera emociones. El Colegio de Periodistas nos reconoció con la Medalla al Mérito, junto con otros colegas, por nuestras trayectorias de servicios y los años en la comunicación. Es difícil en este espacio mencionar los nombres de todos, pero sí que fue un acto muy especial y encontrarnos con muchos amigos que hacía tanto tiempo no veía. Agradezco a Carlos Arroyo y Juan Carlos Bisonó, como a los demás miembros del CDP por tanta distinción.