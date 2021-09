Actriz mexicana Nailea Norvind habla de sus preferencias: “Siento la bisexualidad dentro de mí”

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La actriz mexicana Nailea Norvind, recordada por sus papeles de villana en famosas telenovelas, habló sobre sus preferencias sexuales.

Norvind, de 51 años, estuvo casada entre 1988 y 1997 con el padre de Camila Sodi y de cuyo matrimonio nacieron las dos hijas de Nailea: Tessa Ía González y Naian González.

Durante una entrevista en el canal de YouTube de la conductora Mara Patricia Castañeda, la actriz de la recordada novela “Quinceañera” hizo la revelación luego de que le hicieran referencia a una foto que publicó en la que le daba un beso a su co-estrella de la película El Club de los Idealistas, Claudia Ramírez.

"Me gusta que mis personajes siempre tengan su atractivo visual y su… es que ya no quiero decir su ‘hombre' porque si me ponen a una mujer, con la mujer, o sea, el chiste es que sigamos bombeando lo vital que hay en nosotros", dijo la actriz de origen noruego.

También hicieron mención a la foto de su hija Tessa Ía besando a la cantante Marian Ruzzi: "Totalmente ad-hoc a las Norvind, la bisexualidad ha estado en nuestra familia, no sé si mi abuela… yo creo que hasta mi abuela no nos quiso contar, pero mi mamá era una mujer bisexual”, dijo la intérprete.

“Solo me han conocido parejas hombres, pero siento la bisexualidad dentro de mí, porque tenemos lo femenino y lo masculino en nosotros", apuntó la actriz.

Y agregó: "Yo no creo en las etiquetas, yo no creo en que nos cataloguen de ninguna forma, yo solo admiro que puedas vivir acorde a lo que estás necesitando en cierto momento de tu vida pero todos son proceso".