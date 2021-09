Shakira pone la piel de gallina en un emotivo mensaje a su padre

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Shakira dejó este martes a muchos de sus seguidores con la piel de gallina. La cantante colombiana publicó un emotivo mensaje con motivo de cumplir su padre, William Mebarak, 90 años de vida, y lo acompañó de una hermosa fotografía en la que también figuran ella y su madre, Nidia.

“Papá lindo, has impulsado mis pasos y has iluminado mi camino. Me has mostrado que la vida es abierta y profunda como un mar y así, le has dado sentido a la mía inundándola de tu alegría”, escribió la artista en su Instagram.

Luego agregó: "Eres mi inspiración, mi cómplice y todo, mi mejor amigo. ¡¡Felices 90 años espectacularmente vividos!! Te amo con todo mi ser. Tu niña, Shakira".

Shakira, de 44 años, es hija única de William Mebarak, estadounidense de origen libanés que emigró a Colombia a los cinco años, y de Nidia del Carmen Ripoll Torrado, colombiana de ascendencia española e italiana.

Durante su vida William ha desempeñado varios oficios como locutor de radio, comerciante, joyero, agente de seguros, profesor de literatura y periodista.

También ha participado de manera directa en la carrera de Shakira, acompañándola en varias de sus giras e, incluso, compartiendo sesiones de estudio.

Padre e hija, siempre han mantenido una relación muy cercana. Es muy común ver a la intérprete de "Perro fiel" compartiendo alguna que otra instantánea en sus redes sociales junto a su progenitor, al igual que su madre.