En Santiago se comenta: hermosa actividad de Cemento Cibao

Bélgica Suárez

Santiago de los Caballeros, RD

Muy interesante actividad la pasada semana de la empresa Cementos Cibao. Estuvo el presidente Luis Abinader y varios funcionarios, incluyendo a nuestro amigo Víctor Bisonó, Ito, como siempre muy formal y abierto.

La mayoría de los invitados vestían chacabanas blancas, incluyendo el Presidente y el ex presidente Hipólito Mejía que llegó saludando y nunca se quitó el sombrero, ni la mascarilla.

Allí se anunció la ampliación de la estructura productiva y un nuevo molino de cemento, con capacidad para producir ciento treinta y cuatro toneladas por hora. Bonito y bien organizado este encuentro, bendecido por el cura Carlos Manuel Santana y con la presencia de las hijas del patriarca Wascar Rodríguez, ya fallecido, las apreciadas amigas Amalia Rodríguez de Fernández y Cruz Amalia Rodríguez, por igual Silvia Vela viuda Rodríguez.

La elegante Amalia, mujer maravillosa, lució para esta ocasión un estilo exclusivo, de un diseñador dominicano, quien junto a su esposo el general Amílcar Romero completan una gran familia de respeto en la sociedad.

+ Detalles

Cruz Amalia Rodríguez, quien es la presidenta de esta importante empresa, tuvo a su cargo el discurso de este acto, excelente, persona discreta, con gran formación, luego pasamos a otro lugar bellamente decorado, era una carpa moderna con aire acondicionado, disfrutamos de exquisitas bebidas, sabrosos bocadillos, dialogamos con el Presidente, con empresarios de Santiago y con nuestro amigo Ulises Rodríguez, joven promesa del quehacer político, así como muchos senadores de varias provincias, entre ellos Eduardo Estrella, quien como siempre caballeroso. El Presidente llegó en helicóptero, aunque a la actividad en el vehículo oficial.

+ Bien por Raquel

Tremendo boche, muy bien por la primera dama, Raquel Arbaje, a la dirigente del PRM que está nombrada en el Ministerio de Relaciones Exteriores, quien se pasó de la raya, vociferando palabras comprometedoras al alcalde de Santiago, Abel Martínez en la ciudad de Nueva York, además con nuestros impuestos a ella le pagan y el gobierno representa a todos los dominicanos, más en el exterior. Hay que tener cuidado para nombrar a quienes nos representan fuera del país. Abel Martínez es un gran político y tiene derecho a visitar la diáspora dominicana.

+ Nada pasa

Qué miedo en tiempo de pandemia pasar por un bar llamado Loveras, este establecimiento, que no sé qué es lo que le encuentran, siempre lleno de parroquianos y dominicanos que vienen del exterior. Ahora tienen tres, pasé por el que está en la Estrella Sadhala cerca de un supermercado, me dio pánico, la cantidad de gente sin mascarillas, todos agrupados, figúrense es tan amplío que cabe un barrio entero y no pasa nada, así estamos con el Covid, que nada es nada.