Las mujeres dicen que conocieron al actor porno Ron Jeremy por diversión; la violación vino después

Andrew Dalton/AP

Los Ángeles, EE.UU.

El actor de cine para adultos Ron Jeremy aprovechó la novedad de su fama para conocer y aislar a mujeres a las que violó y agredió sexualmente, utilizando las mismas tácticas durante años, según el testimonio del gran jurado de 21 mujeres que se dio a conocer el sábado.

"¿No sería gracioso si tuviéramos una foto y un autógrafo de él?" una mujer, identificada solo como Jane Doe 8, dijo que recordaba haberle dicho a su amiga cuando vieron a Jeremy en 2013 en un bar y parrilla de West Hollywood. La agrediría sexualmente minutos después, testificó la mujer, una de varias que dijeron que sus ataques se produjeron en el mismo baño pequeño.

“Yo estaba como, wow, ya sabes, este es Ron Jeremy, quiero decir, estaba un poco impresionado. Soy como él, no quiero decir 'celebridad', pero ya sabes, lo era”, dijo otra mujer, Jane Doe 7, cuando Jeremy llegó a la puerta de la habitación de hotel de Hollywood con la que compartía. amigos, donde el actor porno la violaría poco después, según su testimonio.

Jeremy, de 68 años, cuyo nombre legal es Ronald Jeremy Hyatt, se declaró inocente de 34 cargos de agresión sexual, incluidos 12 cargos de violación, cuando el gran jurado del condado de Los Ángeles emitió una acusación contra él el 25 de agosto. Ha estado en la cárcel desde su arresto en junio de 2020. Su abogado, Stuart Goldfarb, ha dicho que es “inocente de todos los cargos” y lo probarían. Un correo electrónico en el que se solicitaba más comentarios de Goldfarb el sábado no fue respondido de inmediato.

Apodado "The Hedgehog", Jeremy ha estado entre los artistas más conocidos y prolíficos de la industria del porno durante décadas, y se convirtió en una novedad cultural popular reconocible a través de reality shows, apariciones públicas y videos musicales. Durante mucho tiempo ha sido un imán para quienes buscan autógrafos y selfies, que es la forma en que la mayoría de las mujeres y niñas de entre 15 y 51 años a las que se le acusa de agredir lo conocieron por primera vez.

Algunos ni siquiera lo reconocieron inicialmente, pero entraron en su órbita debido al aire de fama que lo rodeaba. Una mujer, ahora de 33 años, a quien Jeremy está acusado de agredir sexualmente cuando ella tenía 15 años en 2004, dijo que se le acercó en una rave que él estaba organizando en Santa Clarita, California.

"No sabía quién era, pero yo solo ... todos me dijeron que era famoso, así que estaba emocionada de conocer a una celebridad", dijo la mujer, ahora de 33 años, conocida como Jane Doe 5.

Después de conocerse, él la invitó al backstage, donde le preguntó si quería ver "algo genial", luego la levantó en el aire, puso su mano debajo de su falda y abusó de ella, dijo.

Muchas mujeres describieron a Jeremy usando los mismos métodos en los mismos lugares.

Era un habitual popular en el Rainbow Bar and Grill en Sunset Strip en West Hollywood, donde tenía permiso para usar el baño de los empleados.

Atraía a las mujeres allí ofreciéndoles mostrarles la cocina donde el restaurante hacía sus famosas pizzas, o diciéndoles que sabía un baño que podrían usar cuando los baños públicos estuvieran cerrados después de la última llamada.

Los seguiría al pequeño espacio, cerraría la puerta detrás de ellos, usaría su considerable tamaño para evitar que se fueran, luego los violaría o participaría en otras agresiones sexuales, testificaron varias mujeres.

Jane Doe 8 dijo que antes de su asalto le dijo a Jeremy que se alojaban en el hotel Loew's Hollywood, pero no le dijo el número de la habitación.

Apareció en la puerta al día siguiente.

"Tengo conexiones en toda esta ciudad", recordó que le dijo cuando le preguntó cómo las había encontrado. No le había contado a su amiga, Jane Doe 7, sobre el asalto, y fracasó en sus intentos de sacarla de la habitación, donde Jeremy la violaría, según su testimonio.

Varias mujeres dijeron que Jeremy les pidió que escribieran una nota sobre su experiencia en una servilleta de papel en lo que los fiscales llamaron un intento de obtener evidencia de consentimiento después del hecho. Las mujeres, bajo presión y buscando escapar, a menudo obedecían.

Jeremy también les dio dinero en efectivo a algunas víctimas después de los ataques, por lo que los fiscales dijeron que eran razones similares.

"De la nada, simplemente me tiró dinero", dijo una mujer que recibió un billete de $ 100 de Jeremy después de que ella dijera que la violó en 2019 en el baño Rainbow Bar and Grill.

El novio y el hermano de la mujer le habían advertido que se mantuviera alejada de Jeremy más temprano en la noche cuando ella le preguntó quién era, pero se tomó una foto con él de todos modos cuando vio a varios otros haciéndolo.

Ella testificó que se subió al auto con ellos sosteniendo el efectivo y dijo: “Esto vino de ese tipo del que ustedes me dijeron que me mantuviera alejado. Me acaba de violar en el baño ".

La mujer acudió a la policía aproximadamente una hora después, convirtiéndose en una de las pocas que denunció sus agresiones de inmediato. Algunos dijeron que el estatus de Jeremy como actor porno les impidió acudir a las autoridades durante años.

"Es una celebridad y lo que lo conoce es por tener sexo con gente frente a la cámara por dinero", dijo Jane Doe 7, quien, como muchas de las víctimas, se presentó años después solo después de que Jeremy fuera arrestado el año pasado. "Pensé que no había forma de que nadie me creyera, y solo quería salir de allí y olvidarme de todo".