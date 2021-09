¿Por qué La Materialista es tendencia?

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

En las últimas horas el nombre de La Materialista ha sido tendencia en las redes sociales, todos hablan de ella, pero ¿por qué?

La cantante urbana decidió sumarse a la plataforma OnlyFans y ha causado revuelo entre sus fanáticos y todos los internautas gracias a los videos que se han filtrado de desde esa plataforma.

En los videos que circulan en las redes sociales se puede ver a la intérprete de “Las chapas que vibran” dejando muy poco, o nada, a la imaginación, lo que es usualmente lo que se comparte en dicha plataforma para adultos.

Hace unos días la cantante anunció a través de su cuenta de Instagram que se sumaba a OnlyFans porque prefiere ser criticada a quedarse con las dudas.

“Me gusta caminar en el filo de la navaja. Nunca he sido una chica regular. Es tanto lo que han criticado todo y cada una de las cosas que he hecho que me acostumbre a las Mismas y por tal razón prefiero ser Criticada a quedarme con duda”, dijo La Materialista mientras les daba la bienvenida a su “zona de placer”.