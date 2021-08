Capricornio Tv dice 80% de sus ingresos lo destina a obras sociales

Santo Domingo, RD

El youtuber dominicano Capricornio Tv, con más de 2 dos millones 270 mil suscriptores en YouTube, reveló en Pégate y gana con el Pachá, que no tiene un carro de alta gama, como un Lamborghini, “parqueado” frente a su oficina porque el 80 por ciento de los ingresos que recibe a través de su popular canal lo destina a obras sociales.

“Le digo porque yo no tengo un Lamborghini parqueado al frente de mi oficina porque más del 80 por ciento de los ingresos que me llegan a mí al final los tengo que repartir y eso la gente lo sabe, y no lo digo para dar pena”, dijo el denominado “comunicador del bajo mundo”.

En ese orden, Capricornio, que se ha destacado por entrevistar a personas de lo más humildes estratos sociales del país, aseguró que “en todos los barrios pueden preguntar por mí, y eso es lo que les van a decir”.

Durante su participación en el espacio sabatino Capricornio dio una muestra de que está hecho su corazón tras donar la suma de 1500 dólares a una madre que llegó al programa conducido por Frederick Martínez “el Pachá” a solicitar ayuda para costear los tratamientos médicos de su hijo.

“Tú sabes dónde está la vuelta? La vuelta no está en chisme, ni en llevar un artista y que el otro no vaya a otro lado; la gente está en esto en poder ayudar a personas como ella, y eso es lo que yo hago”.

“Pégate y Gana” con nueve años al aire, ganador de “Programa Semanal de Variedades” que se difunde por Teleradio América (canales 12 y 45) los sábados de 12 a 4 de la tarde y a través de las redes sociales.