Estreno de cine: "El Escuadrón Suicida", de las manos de James Gunn

Rubén Peralta Rigaud

Santo Domingo, RD

La situación es grave, muy seria, sin duda. Tanto que ha habido un golpe de estado en Corto Maltese y los militares están ahora al mando.

Un ejército que lucha con uñas y dientes contra cualquier influencia estadounidense. Pero lo peor es que un arma galácticamente peligrosa está ahora en su poder.

Así que Amanda Waller (Viola Davis), jefa de la organización gubernamental secreta A.R.G.U.S., envía a todo y a todos los que pueda encontrar para destruir el arma.

Liderados por Rick Flag (Joel Kinnaman), un equipo de ataque que incluye a Bloodsport (Idris Elba), Peacemaker (John Cena), Harley Quinn (Margot Robbie), Nanaue (Sylvester Stallone), Polka-Dot Man (David Dastmalchian) y Ratcatcher 2 (Daniela Melchior), se dispone a luchar por la paz y su propia libertad. Pero ya al llegar a Corto Maltese experimentan una desagradable sorpresa.

Mientras que en Marvel, a pesar de las pequeñas fluctuaciones de calidad, siempre sabemos exactamente lo que obtendremos, el universo cinematográfico de DC Comics sigue pareciendo un cajón de sastre.

Después de que los intentos de adaptar la receta del éxito de los competidores no dieran resultados satisfactorios, ahora es posible más y menos todo. Así que nadie tiene que preocuparse por la continuidad, no importa de todos modos.

Esto no sólo nos da obras individuales como Joker o The Batman, que utilizan los mismos personajes que ya aparecieron en las películas.

Sin embargo, en cuanto al contenido, no hay acuerdo; incluso, en cuanto al reparto, las obras se mantienen por sí solas, por no hablar de la tonalidad, en la que no se aprecia ninguna línea.

Pero eso no tiene por qué ser malo, como demuestra el ejemplo de El Escuadrón Suicida. Estaba claro que Escuadrón Suicida, que se estrenó en 2016, tendría una secuela.

Al fin y al cabo, la historia del escuadrón de villanos que trabaja en nombre del gobierno fue un verdadero éxito sorpresa, a pesar de las críticas tibias.

Sin embargo, no estaba bajo una buena estrella.

Se intercambiaron innumerables directores en poco tiempo, se descartaron guiones, hasta que finalmente se eligió a James Gunn.

A partir de ese momento, tuvo total libertad para decidir lo que quería hacer con su adaptación del cómic.

El resultado es una película que, al mismo tiempo, continúa el título anterior al hacer reaparecer a varios personajes, pero que no hace referencia a él en términos de contenido. Y en otros aspectos, también, va en una dirección algo diferente.

El principio real sigue siendo el mismo, por supuesto: al igual que en la primera película, El Escuadrón Suicida trata de cómo un variopinto grupo de oscuros súper villanos y antihéroes luchan por el bien porque esperan obtener algún alivio de la cárcel o alguna otra forma de recompensa.

Por supuesto, esto no significa necesariamente que siempre se comporten bien y de forma ejemplar.

Una de las mejores escenas muestra a Bloodsport y Peacemaker, que son rivales desde el principio, luchando por quién puede matar a más gente, y quién parece más guapo haciéndolo.

También está Nanaue, un fornido híbrido de humano y tiburón que quiere comer incesantemente a otros humanos, incluso en los momentos más inoportunos.

Esto ya muestra una de las grandes diferencias entre las dos interpretaciones: mientras que a David Ayer todavía se le exigía que evitara un estreno exclusivamente para adultos en ese momento, a Gunn se le permitió hacer lo que quería, por lo tanto, no faltan las escenas brutales. El Escuadrón Suicida comienza con una masacre, y más tarde habrá numerosas víctimas que lamentar.

También es destacable que incluso entre los protagonistas se salva poco.

El director y el guionista no tienen ningún problema en que los personajes sean asesinados.

A diferencia de las películas de Marvel, donde cada muerte es un acontecimiento, aquí esto sucede casi con un encogimiento de hombros.

Al fin y al cabo, por ahora sólo está prevista esta película.

Entonces, ¿por qué limitarse con respecto a las posibles secuelas?

La otra gran diferencia: El Escuadrón Suicida es mucho más divertida, Gunn se apoya más en el humor que la versión de 2016.

Por un lado, esto se relaciona con los personajes realmente estúpidos; no es ningún secreto que en la historia de DC Comics se han inventado numerosos personajes bastante curiosos. Pero mientras muchas de las adaptaciones más recientes intentaban vender el disparate con una cara muy seria, aquí no sólo se reconoce lo grotesco, incluso se celebra.

Después de todo, ¿con qué frecuencia se ve a alguien cuya habilidad especial es disparar puntos rojos? Incluso, la capacidad de comandar ratas no es exactamente lo que se considera un superpoder, por no hablar del estrambótico jefe, del que no sabes si temerle o reírte de él. Sobre todo, la interacción entre los personajes funciona fabulosamente.

Al igual que en Guardianes de la Galaxia, James Gunn demuestra su talento para formar un grupo muy heterogéneo en un equipo que más o menos lucha por la misma causa, pero que no necesariamente encaja, esto conduce automáticamente a una fricción entretenida, como la que conocemos de las películas de amigos.

Excepto que aquí chocan media docena de esas personas.

El obligado acercamiento también tiene lugar en esta película, Gunn no quiere romper del todo con las convenciones. Pero ocurre de forma más orgánica que en Escuadrón Suicida en aquel entonces.

Y a pesar de las convenciones, El Escuadrón Suicida siempre tiene algo de anárquico, comparable a Deadpool en su día, pero sin tener que romper la cuarta pared con similar esfuerzo.

Aquí, cada uno hace simplemente lo que quiere, y eso es realmente una buena noticia para una película de DC Comics.