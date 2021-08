Tony Hasbun y Chris The Glove se preparan para lanzar proyecto musical

Santo Domingo, RD

El conocido productor dominico palestino Tony Hasbun y la leyenda del hip hop americano Chris The Glove se reúnen en un ambicioso proyecto titulado "Spector: Enemy of the State".

Este junte prometedor crea un puente para la exportación de la música hip hop dominicana al mercado anglosajón. Antonio Hasbun nombre de pila de Tony, siempre se ha preocupado por impulsar la escena del hip hop y rap underground dentro y fuera de la República Dominicana a través de los grupos que ha dirigido, entre ellos “La Cooperativa Empresarial Lo Correcto”, “Experiencia” y otros más. Además de su destacada labor como actor en diversas series y películas de Hollywood y empresario en la industria textil.

“Estoy emocionado de trabajar con Tony Hasbun en mi proyecto de biografía y banda sonora, "SPECTOR: Enemy of the State". “Estamos comenzando con la serie de novelas gráficas, que narra mis aventuras en la industria de la música, comenzando con mi trabajo con Ice T y las películas Breakin 'y Breakin' Two y culminando con mi trabajo de producción y mezcla en para artistas como Dr. Dre ‘The Chronic’ y Snoop Dogg ‘Doggy Style’ hasta la actualidad con los artistas dominicanos Melymel y Tony Hasbun (The Company), expresó Chris "The Glove" Taylor.

Dentro de las producciones musicales de The Glove, se mencionan: Dr. Dre (Stranded on Death Row, Xxplosive) Snoop Dogg (Doggy Dogg World) Nas, AZ, Nature, Dr. Dre (Phone Tap) Ice Cube/NWA (Hello) y ChrisGlove ft. Tony Hasbun (Que Lo Que, Sigueme).

En la cuenta oficial de Instagram de los productores se observan previews que muestran a Tony Hasbun interpretando los temas “Que lo Que” & “Sígueme”, generando gran sorpresa y expectativas entre los seguidores, debido a que este no era conocido por cantar, más bien se había dedicado a la parte ejecutiva en sus negocios a lo largo de su carrera.

Los productores aspiran a crear un marco referente en la unión de culturas, perceptible en sus ritmos, colores, y líricas en pro del desarrollo de la industria Hip Hop en ambas naciones.