Desde la última butaca: "Mr Brook"

Luis Beiro

Santo Domingo, RD

No escribo de cine para llenar o vaciar las salas.

No me interesa llamar la atención, ni busco bocinas.

No escribo para complacer a nadie, ni para “educar”.

Mucho menos para “demostrar” que “sé” de cine.

Tampoco soy infalible.

A veces me equivoco, pero ese es mi problema: así concibo la escritura.

He abandonado mis ínfulas ce comerciante dentro del templo, y no cambio mis botas por zapatos de marcas.

Escribo de cine porque no estoy seguro si mañana volveré a abrir los ojos con la certeza de que me espera la tierra prometida.

Esto es un pretexto para no referirme con holgura al filme “Mr Brook”, de Bruce A.

Evans.

Su protagonista, Kevin Cotsner, no nos tiene acostumbrados a ser postalita de mercado.

Pero aquí se mete en un proyecto demasiado irrelevante.

He visto esta cinta entre sobresaltos y premoniciones fatales y, para no repetir el mismo discurso pesimista, me reservo el derecho a videar otras propuestas menos ambiciosas, “viejas” tal vez o “desconocidas” a veces, pero propuestas que ayudan a pensar.

Es cierto que las actuaciones son buenas, que la fotografía es impecable, que el guión está bien

escrito.

Pero también es cierto que no es la primera vez que la suma de “tantas cosas buenas” produce un resultado mediocre.

Sobre todo, porque una obra como “Mr Brook” ni entretiene, ni hace “botar el golpe”, ni constituye una referencia cultural.

Si de algo sirve, es para matar los pocos manatíes que sobreviven con dignidad en nuestras islas del Caribe.

+ Ficha técnica:

Título: Mr. Brook Dirección: Bruce A. Evans.

Género: Thriller. Guión: Bruce A. Evans y Raynold Gideon. Reparto: Kevin Costner, Demi Moore, William Hurt, Dane Cook, Marg Helgenberger, Ruben Santiago-Hudson, Danielle Panabaker, Aisha Hinds, Lindsay Crouse y Jason Lewis. Sinopsis: Un aparente mente inofensivo

empresario adicto al homicidio se debate entre lo racional y la sabiduría para discernir entre lo que puede cambiar y lo que no.