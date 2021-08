Rosalía sobre polémicas fotos de Tokischa: “No me parecen que tengan nada de malo y de hecho entiendo el mensaje”

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La artista española Rosalía, quien tiene varios días en el país al que vino a grabar una colaboración con Tokischa, se refirió a las polémicas fotos que se tomó la exponente urbana dominicana en el altar de la Virgen de la Altagracia en Jarabacoa.

La Rosalía se refirió al tema en una entrevista en “Alofoke Sin Censura”, donde dijo que no vio nada malo en dichas imágenes.

"Yo no conozco lo suficiente este país, entiendo que cada país tiene sus leyes, que cada cultura es distinta, pues ante todo respeto, pero si me preguntas a mí personalmente yo te diría que cuando veo esas imágenes me parecen bonitas, no me parecen que tengan nada de malo y de hecho entiendo el mensaje desde el que ella lo está diciendo", dijo la cantante a Santiago Matías, quien de inmediato le preguntó a cuál mensaje se refería y ella indicó que eso le correspondía decirlo a Tokischa.

"El mensaje que ella quiso transmitir es ella quien tiene que decirlo porque ella es la artista, ella es quien ha hecho las fotos, pero cuando pasa algo como esto, pienso como que a la mujer siempre se le exige un rol desde la sociedad. Se les exige que sean tan perfectas, tan cuidadoras, siempre tan nice", agregó.

Asimismo, la cantante de “Con altura”, defendió a la rapera catalogándola como una mujer “irreverente” y que eso incomoda a las personas.

"Tokisha es una mujer irreverente, es una mujer que habla directo, que habla fuerte y eso incomoda a la gente y Tokischa es una mujer que va romper 'jevi' solo por el mensaje que ella tiene por lo ella representa. Es una mujer que incomoda y las mujeres cuando no hacen lo correcto incomodan parecer ser. Entonces, bueno, al final a las mujeres siempre se les exige que seamos de tal manera y creo que es muy necesario que las mujeres sean como ellas quieran", finalizó Rosalía.

Por otra parte, la joven artista resaltó lo fascinada que está por la República Dominicana y por el talento de algunos intérpretes urbanos del país.

"Me sorprende la voz de Tokischa, su voz corta en la instrumental, ella es especial, yo veo mucho en ella”, comentó.

Sobre el exponente urbano Haraca Kiko dijo que anhela grabar con él desde que lo escuchó la primera vez a través de TikTok “quedó enganchada con su estilo musical”.