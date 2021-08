Muere Jane Withers, actriz infantil convertida en estrella comercial

AP

Nueva York

Jane Withers, la ex actriz infantil que acosó a Shirley Temple en la pantalla y protagonizó una serie de películas B que la convirtieron en campeona de taquilla, ha muerto, dijo su hija. Ella tenía 95 años.

Withers, también conocida como "Josephine the Plumber" por los comerciales de televisión en las décadas de 1960 y 1970, murió el sábado, dijo su hija Kendall Errair. Withers fue una de las últimas estrellas restantes de las décadas de 1930 y 1940, el apogeo del dominio de los estudios de Hollywood.

Después de una serie de papeles menores como actriz infantil, Twentieth Century-Fox eligió a Withers en “Bright Eyes” de 1934, como la némesis del adorable Temple, entonces la estrella más popular de Hollywood.

“Tuve que interpretar a la niña más mala y espeluznante que Dios haya puesto en este planeta”, recordó Withers en 2000. “Atropellé a Shirley con un triciclo y un cochecito de bebé. Y pensé: '¡Dios mío, todos me van a odiar para siempre porque fui tan malvado con Shirley Temple!' "

No resultó así. Los críticos afirmaron que ella le robó la foto a Shirley. Los niños escribieron cartas a sus fans admirando lo que le hizo a Shirley "porque es tan perfecta".

El jefe de Fox, Darryl F. Zanuck, pensó que había lugar para otra actriz infantil en el estudio, y firmó un contrato. Interpretó a la anti-Shirley, una chica brillante, habladora y propensa a las travesuras con ojos muy abiertos, mejillas regordetas y cabello negro lacio que contrastaba con la blusa rubia y rizada de Shirley.

Durante cuatro años, Fox lanzó tres o cuatro películas de Withers al año con presupuestos mucho más bajos que los especiales de Temple. Entre los títulos: "Ginger", "Paddy O'Day", "Little Miss Nobody", "Wild and Wooly" y "Arizona Wildcat".

A pesar de que las películas B estaban destinadas a la mitad inferior de los billetes dobles, una encuesta de propietarios de cines nombró a Withers como una de las estrellas con mayores ganancias de dinero en 1936 y 1937.

Mientras que las películas de Temple se hicieron en el moderno lote de Fox en Westwood, Withers hizo las suyas en el antiguo estudio de Sunset Boulevard en Hollywood.

"No se me permitió filmar en Westwood hasta que Shirley dejó el estudio", dijo.

Withers demostró ser menos atractivo cuando era adolescente, y su carrera decayó.

De adulta apareció en algunas películas y en televisión.

Su mayor prominencia provino de interpretar a “Josephine” en comerciales de televisión para el limpiador Comet durante 12 años.

"Oh, el dinero está bien, está bien", le dijo a Los Angeles Times en 1963. "Obtuve cinco cifras por ocho de esos comerciales, y estoy haciendo cuatro más".

La principal ventaja, dijo, era que, a diferencia de las ofertas de Broadway que estaba recibiendo, el trabajo no interfería con su vida hogareña en Hollywood.

En una entrevista posterior al Times, dijo que sentía que el personaje original de Josephine era "demasiado sagaz, demasiado descarado", pero que pensaba que "cualquier mujer que fuera a convertirse en plomería" se enorgullecería de su trabajo y se preocuparía por sus clientes. .

La fama comenzó temprano para Jane Withers. Nacida el 12 de abril de 1926 en Atlanta, había aparecido como Dixie's Dainty Dewdrop en la radio local a la edad de 3 años.

Su madre tenía mayores ambiciones y persuadió a su esposo para que trasladara a la familia a Hollywood.

Jane interpretó papeles pequeños en películas y proporcionó voces para los dibujos animados de Willie Whopper y Looney Tunes.

Su experiencia con WC Fields en "It's a Gift" (1934) contradice la leyenda, alentada por el propio Fields, de que el comediante odiaba a los niños. Fields la eligió para una escena en la que ella jugaba a la rayuela frente a su tienda, frustrando su salida. Él la entrenó y luego elogió su profesionalismo.

Cuando ganó su primer papel protagónico, él le envió dos ramos grandes y una nota que decía: "Sé que los vas a dejar muertos en 'Ginger' y vas a tener una carrera fantástica".

Su popularidad llevó a las muñecas Jane Withers y otras mercancías. En su punto máximo, ganaba $ 2,500 a la semana y $ 50,000 al año en patrocinios. A diferencia de otras estrellas infantiles, sus ganancias no desaparecieron.

Ella explicó en 1974: “Afortunadamente, mi papá tenía un gran amor por la tierra de California. En cierto modo, incursionó en el sector inmobiliario de una manera maravillosa ".

Durante su infancia comenzó a coleccionar muñecos y ositos de peluche, y continuó durante toda su vida. En 1988, informó que tenía 12,000 muñecas y 2,500 ositos de peluche que estaban empaquetados y embalados en un almacén de 27,000 pies cuadrados.

Las apariciones cinematográficas de Withers como adulta fueron esporádicas, en parte debido a tres matrimonios y cinco hijos. Sus créditos más notables fueron "Giant" (1956) y "Captain Newman, MD" (1963).

En 1947, Withers dejó Hollywood para vivir con su primer marido, el productor y petrolero William Moss, en Midland, Texas. El matrimonio produjo tres hijos y terminó después de siete años.

Regresó a Hollywood y quedó paralizada por la artritis. Se recuperó después de pasar cinco meses en un hospital.

Tuvo dos hijos más con su segundo marido Kenneth Errair, uno del grupo de canto Four Freshmen, que murió en 1968. En 1985 se casó con Thomas Pierson, un ejecutivo de una agencia de viajes.

En 1974, un entrevistador le preguntó a Withers cómo se las arregló para escapar de los problemas que asolaron a muchas estrellas infantiles en la edad adulta. Presbiteriana de toda la vida, comentó: "Siempre llevaba mis problemas al buen Dios y nunca fallaba en obtener una respuesta".