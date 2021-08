'Jungle Cruise' navega en la cima de la taquilla a pesar de las preocupaciones de COVID

Jonathan Landrum Jr/AP

Los Ángeles, EE.UU.

A pesar de las crecientes preocupaciones sobre la variante delta, "Jungle Cruise" aún atrajo a los espectadores a los cines durante el fin de semana de estreno de la película para encabezar la taquilla norteamericana.

La película de Disney protagonizada por Dwayne Johnson y Emily Blunt superó las expectativas al recaudar más de 34,1 millones de dólares durante el fin de semana. Se estimó que la película de aventuras se estrenará con alrededor de $ 25 millones a $ 30 millones a nivel nacional, pero superó esos números a pesar del aumento en los casos de coronavirus.

A nivel mundial, "Jungle Cruise" recaudó un total de $ 90 millones, incluidos $ 27,6 millones en la taquilla internacional y más de $ 30 millones de Disney Plus.

"En este mercado desafiado por una pandemia, tuvo un rendimiento superior", dijo Paul Dergarabedian, analista de medios senior de Comscore. “Realmente no parecía que el componente de transmisión dañara la taquilla de manera significativa. El cine sigue mostrando su resistencia y atractivo para los espectadores a pesar de que hay tantas noticias todos los días, la mayoría de las cuales no avanzan en la dirección correcta, en términos de la pandemia ".

"Jungle Cruise" también ganó cinco veces más que "The Green Knight", que quedó en el segundo lugar con $ 6,78 millones. La película de A24 protagonizada por Dev Patel apenas superó a "Old" de M. Night Shyamalan, que recaudó 6,76 millones de dólares tras obtener el primer puesto el fin de semana pasado.

"Black Widow" quedó en cuarto lugar después de una semana pasada de confusión entre Disney y la protagonista de la película, Scarlett Johansson. El actor demandó al estudio por el lanzamiento de la película, que según ella violó su contrato y la privó de posibles ganancias.

Disney respondió al reclamo de Johansson diciendo que recibió $ 20 millones en compensación y que se benefició de los ingresos de Disney Plus.

"Stillwater" de Matt Damon abrió en el puesto número 5 con $ 5,1 millones, pero también enfrentó críticas. La película dramática fue criticada por Amanda Knox, quien habló la semana pasada sobre su nombre asociado con la nueva película, diciendo que cualquier conexión estafa su historia sin su consentimiento a "expensas de mi reputación".

Knox llamó al director de la película, Tom McCarthy, en una serie de tweets por usar su nombre para promocionar la película.

“Space Jam: A New Legacy” ha caído progresivamente al No. 6 después de ser No. 1 hace dos semanas. "Snake Eyes" cayó al séptimo lugar después de que la película protagonizada por Henry Golding como el guerrero en entrenamiento debutó en el segundo lugar la semana pasada.

“F9: The Fast Saga” quedó octavo en la taquilla. La película recaudó $ 2.6 millones y totalizó más de $ 168 millones a nivel nacional después de seis semanas.

“Escape Room: Tournament of Champions” y “The Boss Baby: Family Business” completaron el top 10.

Dergarabedian se preguntó cómo afectarían las noticias sobre los casos de coronavirus a la decisión de los espectadores de ver películas en los cines. Él cree que el atractivo de una película como “Suicide Squad”, que se estrenará a nivel nacional el 6 de agosto en los cines y se transmitirá por HBO Max, influirá tanto si van como si no.

"Si la gente se siente cómoda y segura, y se adhiere a los protocolos, creo que podríamos ver un buen número en esa película, aunque esté disponible en casa", dijo Dergarabedian. "Este mercado está siendo impulsado por el producto".

Ventas estimadas de boletos de viernes a domingo en cines de EE. UU. Y Canadá, según Comscore. Cuando estén disponibles, también se incluyen los últimos números internacionales de viernes a domingo. Las cifras nacionales finales se darán a conocer el lunes.

1. "Jungle Cruise", 34,1 millones de dólares.

2. "The Green Knight", 6,78 dólares

3. “Viejo”, 6,76 millones de dólares.

4. "Black Widow", 6,4 millones de dólares.

5. "Stillwater", $ 5,1 millones.

6. "Space Jam: A New Legacy", 4,2 millones de dólares.

7. "Snake Eyes", $ 4 millones.

8. "F9: The Fast Saga", 2,6 millones de dólares.

9. "Escape Room: Tournament of Champions", 2,2 millones de dólares.

10. "The Boss Baby: Family Business", $ 1.3 millones.