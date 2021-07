¿Qué más decir de Johnny Ventura?

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

Su eterna sonrisa era muestra de la alegría que rebosaban sus canciones y personalidad. La leyenda del merengue Johnny Ventura ha sido descrito por quienes compartieron con él como un hombre íntegro y ejemplo de superación personal, cercano y abierto a la gente.

A continuación una recopilación de frases y anécdotas que expresó en varias ocasiones a Listín Diario.

Frases

Por motivo de sus ocho décadas, en 2020 durante una entrevista manifestó que había vivido de cara al sol y no le gustaba esconder nada de su vida. “He vivido diciendo sí cuando es sí y no cuando es no; y eso da mucha tranquilidad y mucha paz”.

El cantante de merengue, ícono dominicano, estaba muy orgulloso de sus raíces y su patria, así lo hizo saber.

“He vivido amando a mi país, enfrentando situaciones bonitas en ocasiones, muy difíciles en otras, pero con la responsabilidad del ciudadano. Sueño con el mejor de los países, sueño con un país en base a las leyes, y sé que un régimen de derecho nos va a traer toda la paz del mundo”, dijo quien naciera el 8 de marzo de 1940.

Familia

Sobre su extensa familia, compuesta por 7 hijos, tiene 17 nietos y 3 biznietos, consideró que no era perfecta pero sí la que deseaba y amaba.

“Una familia unida, amorosa y guiada por una mujer que es la que dirige esta nave, mi esposa Fifa”, sostuvo sobre su esposa Josefina Flores con quien tenía más de 40 años de casado y es la madre de tres de sus hijos.

Cuando fue víctima del letal coronavirus a finales de marzo, temió más por contagiar a algún miembro de su familia que a la muerte.

“Sabía que no me iba a perdonar si a alguno de ellos les hubiera pasado algo. Imagínate, para mis nietos yo soy una especie de muñeco y ellos juegan encima de mí todo el tiempo”.

En noviembre de 2019, luego de presentarse ante más de 10 mil personas en El Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot, comentó: “Aprovecho para demostrarles que el modelo es antiguo, pero la máquina está igualita”, resaltando sus más de 60 años en la música.

“Uno de los grandes sueños, y una de las últimas cosas que quise fue grabar con Juan Luis Guerra, que yo insisto en decir que es lo mejor que le ha pasado a la música popular dominicana”, señaló Ventura en una entrevista en 2016. Junto al merenguero Guerra grabó la canción “De Moca a París” en 2014.

Defensor del Merengue

La clase artística ha sido de las más golpeadas por el confinamiento del Covid-19 a raíz de la clausura de fiestas y presentaciones, ante tal situación, Ventura fue uno de los que salió en reclamo de este grupo de la sociedad.

“No tenemos palabras para describir como me siento, y ver a la clase artística dominicana tan afectada y desamparada. No es justo lo que está pasando con nuestros músicos”, se lamentó el veterano artista, que trabaja con la orquesta de su hijo Jandy Ventura.

Hace dos años, dijo a la revista Ritmo Social de Listín Diario que “Hoy, como siempre, hemos tenido excelente merengue, solo le falta difusión”. Aunque en 2010 habría comentado otro pensar sobre el merengue: “Es un asunto cíclico de altas y bajas”.

Refiriéndose a la música, Ventura también dijo que lo importante es volver a prestar atención a la calidad.

“Yo estoy seguro de que lo podemos volver a situar; estamos tratando de aunar esfuerzos y poner nuestras fuerzas al servicio del género con la finalidad de que lo coloquemos en el sitial que se merece”, declaró tras participar de un homenaje al también extinto merenguero Joseíto Mateo y otros cantantes reconocidos con el Premio a la Excelencia Musical que otorgó la Academia Latina de Grabación en noviembre de 2010.

Vida política

Según Ventura, la sensibilidad social es el vaso comunicante que existe entre la música y la política y a eso se debe que muchos artistas, incluyéndolo a él, hayan decidido inclinarse por esta última actividad.

Aunque para los más jóvenes su candidatura a alcalde de Santo Domingo para las elecciones de 2020 era una novedad, dirigió la alcaldía de la capital dominicana entre 1998 y 2002 como mimebro del PRD, partido en el que militó por 45 años.

Mientras que en 2008, anunció su respaldo al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), siguiendo la corriente de Leonel Fernández, a quien acompañó en la fundación del partido La Fuerza del Pueblo.

Anécdotas

Entre los encuentros de los cuales se tienen registros periodísticos, algunas de sus anécdotas que destacan son:

“Soy posiblemente, y de acuerdo a una guía de teléfono que guardo por ahí, el primero de apellido Ventura en una guía de teléfono en el país, siendo artista nunca he tenido teléfono privado”, dijo durante una entrevista por su cumpleaños número 80.

El músico José Dolores Cerón le aconsejó a Johnny elegir el merengue y no el bolero cuando iniciaba a introducirse en el mundo musical.

“José Dolores Cerón me dijo que si decidía cantar música romántica tendría que competir con estrellas como Jorge Negrete, Leo Marini, Lucho Gatica pero que si cantaba merengue solo tendría que enfrentar a Joseíto Mateo. Entonces a Joseíto no lo vi fácil, pero lo vi como el único, es decir tenía más espacio para mí”, relató a este medio el año pasado, a la vez que lanzaba una gran carcajada.

Fallecimiento

Juan de Dios Ventura Soriano murió la tarde del pasado miércoles 28 de julio, luego de que sufriera un infarto.

El caballo mayor partió de la vida terrenal “con el cariño de la gente, el respeto de mucha gente, admiración de otros, tanto nacional como internacional”, como alguna vez se describió.

Con las muestras de tristeza del pueblo dominicano y, especialmente, de sus fans, parece que sí “valió la pena haber sido como soy”.