Estos fueron los participantes que adicionaron en la cuarta entrega de The Voice Dominicana

Floranyi Jáquez

Santo Domingo, RD

La cuarta entrega de The Voice Dominicana estuvo llena de talento con voces que lograron cautivar a los coaches. De nueve participantes que hicieron la audición a ciegas pasaron siete que ya forman parte de la siguiente etapa del reality.

Milly Quezada, Juan Magán, Musicólogo y Nacho cada semana agudizan más el oído para lograr conquistar a los concursantes que más se acercan a lo que están buscando para su equipo.

Este domingo el cantante urbano dominicano Musicólogo logró sumar a su equipo tres participantes, mientras que el venezolano Nacho añadió dos talentos más, La reina del merengue y el productor español sumaron uno cada uno.

Team Musicólogo

El rapero Musicólogo fue el rey de la noche con tres talentos en su equipo. Geoffrey de la Cruz provocó una pequeña guerra entre Milly Quezada y Musicólogo y aunque todos pensaban que se iría con la merenguera el joven, quien cantó “Hawái” de Maluma, se decidió por el urbano.

Con una versión de “Se fue” de Laura Pausini en bachata, la participante Claudia Stammegna también formó parte del equipo de Musicólogo

Una que sorprendió con el tema “Yo sin él” fue Herminia Tavarez, de 48 años, su voz enamoró a los jueces, pero finalmente eligió al cantante urbano.

Team Nacho

Danyllo Silveira subió al escenario con una versión del tema “What's Up” y logró que los cuatros coaches voltearan su silla, pero se decidió por el artista Nacho.

Por su parte Ayluin Castro interpretó el tema “Tú eres mi reina” del baladista Wason Brazobán y también eligió ser parte del Team Nacho.

Team Milly

Donabel Aquino llego con una hermosa voz que emocionó a todos en el estudio con la canción “Aleluyah”. La joven ya forma parte del Team Milly.

Team Magán

Al igual que Milly, Juan Magán solo sumó un participante a su equipo. Se trata de Angel Zabala, quien cantó el tema “Contigo en la distancia”.

No pasaron

Así como pasan algunos participantes, otros no corren con la misma suerte y esto no se debe a que no tengan talento, sino que muchas veces ya los jueces tienen ese tipo de voz en su equipo. Tal como pasó con Johan Taveras, quien cantó “Volveré” y Dominique Aristy con el tema Rise Up”.

Audiciones a ciegas

En esta parte los cuatro coaches están de espaldas a los participantes y se guian solo por su voz. Si la voz del participante es agradable a los coaches apretaran un botón ("Quiero tu voz") que hará girar su silla frente al participante, para finalmente conocerlo e indicar que quieren el participante en su equipo para que luego este elija con quien desea estar.

The Voice se transmite todos los domingos por Telesistema, canal 11, de 8:00 a 10:00 de la noche.