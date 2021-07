La familia del artista James Brown resuelve una batalla de 15 años por su patrimonio

Meg Kinnard/AP

Columbia

La familia del artista James Brown llegó a un acuerdo que pone fin a una batalla de 15 años por la herencia del difunto cantante, dijo el viernes un abogado involucrado en la mediación.

David Black, un abogado que representa el patrimonio de Brown, confirmó a The Associated Press que el acuerdo se alcanzó el 9 de julio. No se revelaron los detalles del acuerdo.

La disputa legal sobre la herencia del Padrino de Soul ha estado en curso desde su muerte a la edad de 73 años el día de Navidad de 2006.

La muerte del artista desencadenó años de titulares extraños, comenzando con Tomi Rae Hynie, una ex pareja que afirmó ser la esposa de Brown, que fue excluida de su propiedad de 60 acres (24 hectáreas) mientras los fotógrafos la capturaban sollozando y sacudiendo sus puertas de hierro. , rogando que le dejen entrar.

Brown era conocido por cientos de obras musicales icónicas, incluidos éxitos como "I Feel Good" y "A Man's World", y era conocido en todo el mundo por sus llamativas actuaciones y su dinámica presencia en el escenario. Pero años de problemas con las drogas y la mala gestión financiera hicieron que su patrimonio se redujera.

Más de una docena de demandas fueron presentadas a lo largo de los años por personas que intentaron reclamar los activos del cantante, que los tribunales han estimado en un valor entre $ 5 millones y más de $ 100 millones.

La pelea por la propiedad de Brown incluso se extendió a qué hacer con su cuerpo. Los familiares se pelearon por los restos durante más de dos meses, dejando el cuerpo de Brown, todavía dentro de un ataúd de oro, en una cámara frigorífica de una funeraria.

Brown finalmente fue enterrado en Beech Island, Carolina del Sur, en la casa de una de sus hijas. La familia quería convertir la casa en un santuario para Brown similar al Graceland de Elvis Presley, pero esa idea nunca despegó.

El año pasado, la Corte Suprema de Carolina del Sur dictaminó que Hynie no se había casado legalmente con Brown y, por lo tanto, no tenía derecho a su patrimonio multimillonario.

Los jueces también ordenaron a un tribunal de circuito que “proceda de inmediato con la sucesión del patrimonio de Brown de acuerdo con su plan de patrimonio”, que describía la creación de un fideicomiso que usaría sus regalías musicales para financiar los gastos educativos de los niños en Carolina del Sur y Georgia.

Un plan de conciliación de 2009 habría entregado casi la mitad de la herencia de Brown a un fideicomiso caritativo, una cuarta parte a Hynie y el resto para dividirlo entre sus hijos adultos. La Corte Suprema del estado anuló ese acuerdo en 2013, escribiendo que el entonces fiscal general Henry McMaster, ahora gobernador del estado, no había seguido los deseos expresados ??por Brown de que la mayor parte de su dinero se destinara a organizaciones benéficas, sino que había seleccionado a un gerente profesional que tomó el control. de los activos de Brown de los fideicomisarios del patrimonio para liquidar deudas.