Camila Cabello: es tiempo de cuerpos reales con "celulitis y estrías"

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La belleza, la tonificación o lo bien torneado del cuerpo suele ser un dolor de cabeza para muchas mujeres. Ya Camilo Cabello se quitó ese problema de encima. La cantante se manifestó a favor de cuerpos reales "con curvas, celulitis, estrías y grasa" y sin miedo al qué dirán.

"Eso de estar en guerra con tu propio cuerpo ya está pasado de moda”, sentenció la artista al relatar una historia vivida y decidir defender el "body positive": abrazar los cuerpos tal y como son, aceptando la diversidad de siluetas que existen.

La artista estadounidense de origen cubano narró en sus redes sociales que salió a hacer ejercicios en un parque y que fue perseguida por un paparazzi que le tomaba fotografías para sacar las peores.

"Estaba tranquilamente corriendo en el parque, a lo mío, intentando mantenerme en forma para estar sana, y llevo un top que deja ver la barriga y no la tenía hacia adentro, porque estaba corriendo y sencillamente existiendo, como una persona normal y corriente que no está metiendo la panza constantemente, y me sentí insegura", expresó.

A seguidas se dio fuerza interna para no sentirse mal y aconsejó a las mujeres o hacer lo mismo y no dejarse intimidar por opiniones de terceras personas.

"Estoy agradecida por este cuerpo que me deja hacer todo lo que necesito hacer. Somos mujeres reales, con curvas y celulitis y estrías y grasa, y tenemos que estar orgullosas de ello", dijo la intérprete de "Señorita" y "Havana".

Su romance con el cantante canadiense Shawn Mendes, con quien vive desde hace meses, ha motivado que sus seguidores estén pendientes de cada uno de sus movimientos y que la tomen como uno de sus referentes.

Sin embargo, no se libra de las críticas y de los "haters" que le hacen señalamientos negativos por su cuerpo. Ella ha confesado lidiar con problemas de ansiedad desde hace años, algo que la ha llevado a alejarse de las redes sociales durante temporadas.

+ De su carrera

Karla Camila Cabello Estrabao, su real nombre, comenzó su despegue artístico tras formar parte del grupo femenino Fifth Harmony hasta que el 18 diciembre de 2016 se anunció su salida.

Justo al terminar la gira de Fifth Harmony, la banda anunció oficialmente que Camila abandonaba la formación, y la revista Billboard informó de que la joven se encontraba inmersa en su primer trabajo en solitario.

La separación no fue amistosa, pues sus ex compañeras afirmaron en un comunicado que conocieron la decisión a través de los representantes de Cabello, a lo que ella respondió con otro comunicado.

“Las chicas estaban al tanto de mis sentimientos a través de las largas y más que necesarias charlas acerca del futuro que tuvimos durante la gira”, sentenció la joven.

“Havana” fue su primera apuesta en solitario y sonó en todo el mundo El 3 de agosto de 2017, lanzó dos canciones simultáneamente: esa canción junto al rapero Young Thug; y “OMG”con Quavo. Sin embargo, fue "Havana" la que eligió para promocionar su disco.

El videoclip de la canción al día de hoy supera los 980 millones 541 mil visitas en Youtube y el “single” alcanzó el primer puesto de la Billboard 100.

Con 24 años, la ex integrante de Fifth Harmony y antigua concursante de The X Factor cosecha los frutos del éxito.

"Camila", disco homónimo, se convirtió en el primer álbum debut de la historia que alcanza el número uno de las listas de iTunes en 100 países, y el primero (también como álbum debut) para la fecha de su lanzamiento que encabezaba la Billboard 200.