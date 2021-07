Casa de Teatro acogerá a los títeres de "Ajonjolí..."

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El Teatro PiedePuente estrena la obra para toda la familia Ajonjolí… Cuando ya no me imagines, interpretada por Aileen Said, escrita y dirigida por el titiritero y maestro uruguayo Rafael Curci.

La puesta es un espectáculo solista, basado en el cuento original Gergelim de Rafael Curci. Cuenta la historia de Ajonjolí y su familia, quienes viven en una casona lejos de la ciudad. Camila es una niña muy traviesa y por momentos acusa injustamente a su hermano Ajonjolí con sus padres, cuando esto sucede Ajonjolí se refugia en el sótano. Allí se entretiene fantaseando con los objetos que los demás han olvidado.

La obra se presentará el sábado 24 y domingo 25 de julio en Casa de Teatro a las 4:00 de la tarde, con un costo de RD$: 500 en puerta y RD: 400 en pre venta.

“Ajonjolí apela a las emociones, a tratar temas que quizás convencionalmente no hablamos con los niños y niñas, a presentar situaciones que vivimos a diario y que muchas veces y más cuando se es niño entendemos que solo nos sucede a nosotros”, explica Aileen Said interprete y productora de la obra.

La historia está contada a través de objetos, combinando distintas técnicas del teatro de títeres. En ella intervienen títeres de mesa, títeres de sombras, títeres planos y títeres corpóreos para despertar emociones y sentimientos tanto en niños y niñas como en adultos.

Para Rafael Curci la obra propone una mirada sensible y profunda sobre distintas situaciones, vivencias y conflictos que viven y experimentan los niños de todas las latitudes del planeta cuando tratan de abrirse paso y crecer en un mundo gobernado y configurado para los adultos. “El mundo infantil no es otra cosa que un montón de sensaciones y experiencias que supimos vivenciar cuando éramos pequeños. Cada niño inventó su propio universo fantástico y personal para poder lidiar con el mundo real”, asegura el teorico de los títeres.

Las boletas estarán a la venta en la boletería de Casa de Teatro o contactando vía instagram en @PiedePuente.