Muere el icónico cineasta Robert Downey Sr. a los 85 años

AP

Los Ángeles, EE.UU.

Robert Downey Sr., el consumado cineasta contracultural, actor y padre de la superestrella Robert Downey Jr., ha muerto. Tenía 85 años.

Downey Jr.escribió en Instagram que su padre murió el martes por la noche mientras dormía en su casa de Nueva York. Tenía la enfermedad de Parkinson durante más de cinco años.

"Era un verdadero cineasta inconformista y permaneció notablemente optimista en todo momento", escribió Downey Jr. "Según los cálculos de mi madrastra, estuvieron felizmente casados ??por poco más de 2000 años".

Downey fue un oficial de Hollywood que se hizo un nombre con películas radicales contra el sistema, como la sátira de la industria publicitaria de Madison Avenue de bajo presupuesto "Putney Swope" y la parábola de Jesús occidental "Greaser's Palace" protagonizada por Allan Arbus. Su hijo, Robert Downey Jr., su hija Allyson Downey y su primera esposa Elsie Downey también aparecieron en "Greaser's Palace".

También actuó en películas, interpretando a Thomas Bateman en "To Live and Die in LA", el director del estudio en "Boogie Nights" y el director del espectáculo en "Magnolia".

Nacido en la ciudad de Nueva York en 1936 como Robert Elias Jr., más tarde cambió su apellido a Downey, el nombre de su padrastro, para alistarse temprano en el ejército. Después del ejército, se metió en el cine por casualidad mientras vivía en Nueva York con su hermana.

La última película que dirigió fue el documental de 2005 "Rittenhouse Square", sobre un pequeño parque de Filadelfia.

Al mayor Downey también le sobreviven su esposa, la autora de bestsellers Rosemary Rogers.