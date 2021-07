Jean Cruz, el dominicano estelar en “La Cocinera de Castamar” que se estrenará en Netflix

Estefany Collado

Santo Domingo, RD

“Me hace mucha ilusión que esta serie la pueda ver mi tierra” con esta frase inició unac conversación muy poderosa, en la que Jean Cruz, actor dominicano nos contaba sobre sus inicios, producciones y su más reciente incorporación al maravilloso mundo de las series.

Con tan solo 8 años, Jean se va del país con su familia, sin embargo, tiene recuerdos muy bonitos de su patria, “tengo muy dentro de mi, las raíces de la República Dominicana y recuerdo con mucho cariño a la gente y lo cercanos que podemos llegar a ser”.

Al llegar a su nuevo hogar: España, el niño inquieto descubre que la actuación sería una de sus pasiones, al participar en una audición que realizaron en su escuela ¿la prueba de casting?

Para la película “800 balas” de Alex de la Iglesia; a raíz de ese momento el cosquilleo del arte

le tocó la puerta y empezó a realizar clases vinculadas al área artística.

El actor, que se define como una persona alegre e insistente demostró que el arduo trabajo y la dedicación le daría sus frutos y fue después de que se dedicara a estudiar Comunicación Audiovisual y tener un “trabajo de gente normal” tal como el mismo se refiere a ello, le llega la oportunidad de entrar a las tablas y al mundo de las series en España.

Aunque fue un trabajo difícil llegar hasta allí, ha ido cumpliendo sus metas. Presentarse en un teatro lleno de gente lo indica como la mayor responsabilidad “las artes escénicas son un circulo de poder y un gran poder es una mayor responsabilidad".

"Contar la historia y estar abierto al público, a tus compañeros y director te llena de mucha emoción y responsabilidad”, afirma el actor.

El despegue de su carrera llegó al participar en series de canales de España, tales como Telecinco y TVE1, de esta última cadena televisora sale la serie de emisión diaria “Mercado Central” en la que interpretaba a Jhonathan, una gran oportunidad para su carrera.

“Esta serie fue una pieza muy importante en mi camino. Una serie diaria es la escuela militar de un actor, donde tienes que aprenderte guiones entre 20 páginas todos los días. Es duro, pero considero fundamental haber pasado por allí, este tipo de producciones las defino como hacer teatro diario y, el teatro es la base de un actor”.

+ El 2020: Un año laboral diferente

Siendo el 2020 un año complicado a nivel mundial, en lo laboral para Jean, se comportó de una manera diferente, puesto que despidiéndose de la filmación de “Mercado Central” el 11 de marzo y en cuarentena, le piden realizar la prueba para Gabriel de Castamar, uno de los personajes principales de la serie.

Encerrado entre cuatro paredes, buscando algún vestuario que pueda servirle de inspiración para la creación del personaje y sin tener la replica o alguien que le ayudara a hacer la interpretación, envió el video y hasta mayo obtuvo respuesta.

“Compré el libro del cual está basado y leí mi personaje para poder hacer una buena interpretación. Ya cuando me llamaron me había leído el libro completo y, me sentí demasiado feliz con este papel”.

Gabriel de Castamar es un pez fuera del agua, que anda buscando su identidad durante los 12 capítulos de la historia y, aunque en Castamar se siente amado por su madre y su hermano (el Duque), este está consciente de que la sociedad de esa época no lo acepta. “Si en algo me parezco a Gabriel es en la sensibilidad y en que ambos somos personas despiertas”.

Sobre “La Cocinera de Castamar”

Adaptación de la novela homónima de Fernando J. Múñez, ambientada en el Madrid del siglo XVIII, cuenta la historia de una joven que por situaciones de la vida se convierte en cocinera en la casa de un noble, descubriendo esta hermosa vocación y lo que puede hacer y lograr a

través de los sabores.

Conoceremos además las vivencias romanticas, no solo de la protagonista sino de las historias

de los personajes que allí encontramos. La diferencia de clases sociales entre enamorados, la

venganza y en torno a ellos los sabores y aromas de la cocina.

Cruz admite lo maravilloso que ha sido trabajar en una historia ambientada en otra época y en lo difícil, pero a la vez extraordinario que es la reproducción de los escenarios y el vestuario, sin embargo, si pudiera elegir en qué época vivir, definitivamente se queda en el siglo XXI.

“La cocinera de Castamar” se estrenó durante el mes de abril en Antena3 y en Netflix Espan~a con gran e´xito de audiencia y se preveé que sea un éxito cuando se estrene para la plataforma en latinoamerica el proximo viernes 9 de julio.