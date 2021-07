Parejas de famosos que pasan de entregar flores a lanzar puro fuego

Floranyi Jaquez

Santo Domingo, RD

Hay parejas sentimentales ya separadas de figuras populares que hasta que no pase un largo tiempo se mantendrán en el imaginario colectivo y tendrán que responder preguntas cada vez que se toca el tema del amor en las entrevistas.

Entre esos casos de años recientes figuran los de Musicólogo y Ana Carolina, Franklin Mirabal y Dianabell Gómez, Jennifer López y Alex Rodríguez, Gabriel Soto y Geraldine Bazán, Nacho Mendoza e Inger Devera, por solo citar algunos.

Cualquier respuesta que den los protagonistas, que una vez ofrecieron flores, se convierten en fuego atizado por la opinión pública que sigue pendiente.

Tres años después del divorcio entre Mozart la Para y Alexandra Hatcu, el exponente urbano rompió ayer el silencio sobre su separación de la madre de su hija.

En una entrevista en “Alofoke radio show” Mozart reveló que algunas de las cosas que hizo que su anterior relación se destruyera fue por a Alexandra no le gustaba que él invite amigos a su casa, no le cocinaba y se enfocaba en atender al artista y no al hombre.

“Comenzaron las faltas de respeto ya cuando te mencionan a tu mamá, pasaron muchas cosas… Cuando tú llegas a tu casa e invitas a amigos y no son bienvenidos o yo llegaba de cuatro o cinco fiestas en un día y yo tenía que hacerme fritos con salami...”, expresó Mozart.

Según sus explicaciones, Alexandra y él dormían en habitaciones diferentes y al cuestionársele si no sentía que lo atendían como hombre, respondió: “Yo sentía que estaban atendiendo a Mozart la Para y no a Erickson Fernández. Por ejemplo, se enfocaba mucho en los views de YouTube y los “likes” de Instagram, cuántos party tiene, si nos vamos de fin de semana y muchas fotos bonitas”.

El intérprete de “Pa´ gozar” expresó que su relación era superficial y estuvieron tres años fingiendo ser la pareja perfecta para las redes sociales.

Mozart se defendió alegando que lo único que ha hecho “mal” para las personas es divorciarse, pero nunca pensó que las cosas llegarían tan lejos.

Sobre la relación insistió: “Fue un espejismo para el público y un espejismo para mí. O sea, yo me sentía que estaba engañando al público. Yo necesitaba sentirme enamorado y que estén enamorado de mí”.

+ Jennifer López

Otra relación fracasada y que la farándula anda pendiente es la de Jennifer López y Alex Rodríguez.

Desde su ruptura con Alex Rodríguez y posterior relación con Ben Affleck, JLo concedió su primera entrevista y proclamó que está pasando el mejor momento de su vida.

“Estoy súper feliz. Sé que la gente siempre se pregunta: - ‘¿Cómo estás?, ¿qué está pasando?, ¿estás bien?’ Esto es todo. Nunca he estado mejor”, expresó la artista a Zane Lowe en Apple Music 1.

Aunque no atribuyó esto a su reavivado romance con el actor, la “Diva del Bronx” centró buena parte de su discurso en lo satisfactorio e ilusionante de contar con una ‘red de seguridad’ y de afecto que siempre está a su disposición, al igual que ella se desvive por todos aquellos seres queridos que necesitan de su respaldo.

+ Ana Carolina y Musicólogo

Hace unas semanas la relación sentimental entre Ana Carolina Castillo y el exponente urbano Musicólogo “el Libro” llegó a su fin. Así lo confirmó la propia modelo y entre las razones de la separación expuso que él no le da tranquilidad.

Ana Carolina dijo que después de su embarazo y del proceso tan delicado qué pasó ha decidido sacar de su vida todo lo que no le da “paz y felicidad” y aseguró que su Musicólogo es una de esas personas.

La expresentadora de televisión, quien de manera pública dio a conocer su relación con el artista en el 2016, aseguró que ella era la “mala” del idilio porque desde el principio “yo le permití todo”, pero ya no aguanto más.

“Árbol torcido no se endereza, perro huevero no deja de comer huevos, entonces, lamentablemente el que es malo, es malo”, expresó sobre Ygnacio Alberto Santiago, nombre real del urbano.

+ Mediáticos

“Los Franknabel”, como se le llegó a llamar a la pareja Franklin Mirabal y Dianabel Gómez protagonizaron una de las uniones más so­nadas de la farándula dominicana con la publicita­da y sobreexpuesta “Boda deportiva” (realizada el 10 de febrero de 2019) y lo mismo pasó con su separación.

Fue el pasado mes de marzo que por fin quedaron divorciados, pero los protagonistas de esta triste historia empezaron a acusarse mutuamente en público y aun mucha gente anda pendiente.

Acusaciones de difamación, abandono, orden de alejamiento y hasta quitarle el vehículo son algunos de los capítulos que formaron parte de esta separación.