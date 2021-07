En Santiago se comenta: El Torito mantiene su público y popularidad

Bélgica Suárez

Santiago de los Caballeros, RD

¡Hola, buenos días! Héctor Acosta, El Torito, tiene su gracia y talento para el canto, lo entrevistamos, desde su casa, de forma virtual, hablamos de todo, se desenvuelve bien en los temas políticos, no cae en gancho con su gobierno, ha aprendido sobre la marcha a manejarse como senador, es simpático, accesible, mantuvo al televidente pendiente de lo que iba a decir y eso es bueno en un artista, la sencillez y ser abierto. El Torito siempre tiene trabajo, aún en la pandemia, sin embargo aclaró que no toca fiesta clandestina. Recientemente se estuvo presentando en Alta Vista y dijo que respetando el toque de queda. Buena entrevista.

¿Cómo será?

Si fue difícil para muchos aplicarse las dos dosis de las vacunas contra el Covid 19, una tercera ni pensarlo. Estoy a favor de que la gente se vacune, cuando me tocó, rápidamente me fui a inocular, ahora para la tercera, esperaré que la Organización Mundial de la Salud y la Panamericana (OPS) den el visto bueno y lo haré, mientras tanto, utilizó lo más que pueda el protocoló del Covid y siempre alerta. ¿Dios mío y qué es lo que pasa en el mundo con esta pandemia? Ahora es la Delta, que Dios meta su mano para salir con bien.

Willy La Leyenda

Willy Rodríguez, es un gran trabajador de la radio, anda el país de punta a punta, a todas horas, los siete días de la semana, creo que no se cuidó, está muy delicado de salud, el Covid lo agarró, no sé si todavía está intubado. A La Leyenda, cómo le dicen, lo conocí en mis años mozos, súper popular con su programa, creo se llamaba Willy con la Juventud, dinámico y muy escuchado, los jóvenes de entonces disfrutaban de este espacio, desde ese tiempo no ha dejado de producir para la radio excelentes programas, todos bien pegados en el gusto de la gente. Pronta recuperación para ese distinguido amigo. Hasta la próxima.