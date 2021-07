Gotay el "Autentiko” refuerza su faceta de cantante urbano

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El cantautor, productor y ganador del Premio ASCAP® 2021, Gotay “El Autentiko” presenta su esperada nueva producción discográfica “C.A.N.T.”, compuesta por 15 temas.

El álbum, cuyo título es una abreviatura de “Como Antes”, incluye “Ánimo” tema bandera de la esperada producción que hoy estrena en las plataformas digitales de música.

Su nuevo djsco es la entrega más personal del galardonado cantautor y productor: "Es un regalo para mis fanáticos que desde el principio me apoyan y siempre me piden nueva música. Son quienes me inspiran a diario a seguir creando."

Para celebrar el lanzamiento de “C.A.N.T.” GOTAY lanzó en su canal de YouTube el “Gotay Live Sessions”.

El artista lanzó la serie de videos la cual incluye: “Bellaqueo Live Session”, “Como Antes Live”, “Ánimo Live”, “Más de ti Live” y “Tus Motetes Live”. Para ver el “GOTAY Live Session” y todos sus videos suscríbete a su canal de YouTube.

Este álbum es un proyecto que Gotay comenzó a trabajar durante la pandemia. Grabado en los estudios Hit Factory en Miami, FL y La Base Music en Cayey, Puerto Rico, todas las letras son de la autoría de Gotay junto a grandes compositores entre los que se encuentran Dynell, Jeremy Ruiz y Eduardo Alfonso Vargas. La producción de “C.A.N.T.” estuvo a cargo de GOTAY junto a Puka, Hiram da Producer, Izon y Osvaldo Rocafort.

La producción abre con el tema “Intro le Pido a Dios”, seguido por el sencillo bandera del álbum “Ánimo”, cuyo video oficial estrena próximamente. La producción discográfica incluye colaboraciones con grandes artistas del género como Ozuna y Wisin en el exitoso sencillo “Más de Ti”, Juanka “El Problematik” en “Bellaqueo” y Ñejo en “El Deseo”.

Mientras, la balada urbana “Como Antes” pone el toque romántico al álbum. “Se Dejo”, “Se Puso pa Ella”, “Juntos Terminamos”, “Que Cojones”, “Intrusa”, “Webcam”, “Tus Motetes” y “Detrás de Ti” son una exploración de ritmos y temáticas que forman parte de la experiencia que es “C.A.N.T.”.

Desde que irrumpió en la escena musical, GOTAY “El Autentiko” se ha convertido en uno de los nombres más respetados en la industria de la música. Como productor y compositor, GOTAY, es el talento detrás de los éxitos #1 de la estrella mundial Ozuna: “Hasta que salga el sol”, “Caramelo” y “Gistro Amarillo”. GOTAY grabó, produjo y es co-autor de todos los temas del exitoso álbum de Ozuna, “ENOC”.

El creador de éxitos produjo varios temas en el álbum #1 de Anuel AA y Ozuna “Los Dioses”, entre los cuales se encuentran los temas “Antes”, “Los Dioses”, “Dime Tú”, “Nunca”, “Municiones” y “Contra el Mundo”.

Gotay “El Autentiko” ganó el “Premio ASCAP 2021” por los éxitos de Ozuna “Caramelo”, “Hasta que Salga el Sol” y “Mamacita” de los Black Eyed Peas x Ozuna x J. Rey Soul.

+ Acerca de Gotay

"El Autentiko": Alexis Gotay Pérez mejor conocido como Gotay “El Autentiko” es un reconocido cantautor, ingeniero de sonido y productor de éxitos. Nacida en Brooklyn, Nueva York de padres puertorriqueños, la familia se mudó a Puerto Rico cuando Gotay tenía dos años.

En 2010, Gotay irrumpió en la escena musical como cantante y compositor con la lista de éxitos “Lo de Nosotros” con Arcangel, y luego con “Te Hable Claro” y “Que Quieres de Mi”, ambas colaboraciones con Ñengo Flow.

En 2013, con el lanzamiento del álbum "El del Vibrato", Gotay se consolidó como un creador de éxitos con "Real Love", sencillo que alcanzó el puesto # 1 en muchos países de América Latina y fue TOP 20 en el Billboard Latin Rhythm. gráfico.

Con su sonido característico, Gotay fusiona ritmos urbanos con letras inspiradas en su propia vida. Su música lo ha llevado a realizar giras internacionales por Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.

En 2020, Gotay lanzó los sencillos "Más de Ti" con Wisin y Ozuna, y "Motetes" de su próximo álbum titulado "Como Antes".

Uno de los nombres más respetados en la industria de la música, como productor y compositor, Gotay es el cerebro detrás de los éxitos # 1 de la estrella mundial Ozuna: “Baila hasta que salga el sol”, “Caramelo” y “Gistro Amarillo. "También grabó y produjo el álbum "ENOC" de Ozuna y es coautor de todas las canciones del álbum.

El creador de éxitos produjo canciones para el nuevo álbum de Anuel AA y Ozuna, "Los Dioses": "Antes", "Los Dioses", "Dime Tú", "Nunca", "Municiones" y "Contra el Mundo". A lo largo de su carrera ha colaborado con artistas de primer nivel como: Daddy Yankee, Nicky Jam, Ozuna, Wisin, Arcangel, Farruko, Sech, Ñejo, Ñengo Flow, Alexis y Fido, entre otros grandes artistas.

Firmado con Universal Music Latin, también es dueño de su propio sello discográfico Autentik Music. Continúa alcanzando nuevos hitos en su carrera y es el ganador del prestigioso “Premio ASCAP 2021” por los éxitos de Ozuna que encabezan las listas de éxitos “Caramelo”, “Hasta que Salga el Sol” y “Mamacita” con Black Eyed Peas, Ozuna y J . Rey Soul.