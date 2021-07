Los “viejos” caen mejor

Lola Sampedro

Tomado de ABC

Madrid, España

Hace unos días un artículo sobre Kate Winslet con un titular parecido al de esta columna generó una polémica predecible en redes sociales. Su autora solo dijo la verdad: para los estándares de Hollywood, la actriz está pasada de peso y con arrugas evidentes en su nueva serie en HBO. Verla así, al natural, es extraordinario y deberíamos plantearnos por qué impacta tanto. Siempre habrá alguien que diga que no le llama la atención que la protagonista de Titanic tenga barriga y patas de gallo, que opine que está estupenda. Y es verdad, está estupenda, lo raro es ver en el firmamento de las superestrellas del cine eso que llaman «signos de la edad».

Lo que más me gustó del artículo fue el titular. Cuando tienes un buen titular, debes defenderlo. Sobre todo porque, cuando es polémico, puedes imaginar las críticas desde que tecleas la primera letra. Utilizar ese recurso es tentador. En estas columnas, por ejemplo, a veces me apetece el ruido, y otras no. Lee el titular y sabrás cuándo.

Decía que me gusta más Michael Douglas en ‘El Método Kominsky’ que en ‘Wall Street’ o en ‘Instinto básico’. Compararlo con Kate Winslet en ‘Mare of Eastown’ es una desfachatez, claro, aunque ella también esté soberbia (como siempre); sobre todo porque les separan 31 años. En ese firmamento, a ella la llaman vieja a los 45; a él hemos tenido que verlo con 76 para darnos cuenta de que lo es.

Douglas está maravilloso en su serie de Netflix. Viejo, acartonado, fantástico y con pelazo. Te llega al alma en cada capítulo como actor venido a menos que se conformó con ser profesor de interpretación. Sandy Kominsky (Douglas) nos cuenta que en el crepúsculo de la vida también nos podemos enamorar, tener sexo y, por supuesto, reconciliarnos con nuestro pasado y con nosotros mismos.

Alan Arkin es lo mejor de la serie, suyas son las mejores líneas del guión. Kathleen Turner interpreta un papel tan oportuno como estupendo. Una médico pregunta a Sandy: «¿Cómo pudiste dejar a una mujer tan increíble?». Si has visto ‘La guerra de los Rose’ es casi imposible que esas palabras no te despierten media sonrisa. Douglas y Turner juntos 32 años después de aquella película. ‘El Método Kominsky’ nos cuenta que en la vejez el corazón se puede abrir para albergar reconciliaciones que parecen imposibles en la juventud. Y que, aunque ya te cuelgue el culo, puedes cumplir tus sueños. Nunca es tarde.