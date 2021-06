Muere el protagonista de "Hospital General" Stuart Damon

Europa Press

Los Ángeles, EE.UU.

Stuart Damon, actor que dio vida al doctor Alan Quartermaine en Hospital General, ha fallecido a los 84 años.

George Pennacchio, periodista de ABC7, fue el primero en dar la noticia. El reportero afirmó que estaba "lidiando con una insuficiencia renal". Posteriormente Frank Valentini, productor ejecutivo de Hospital General, confirmó el fallecimiento.

"En nombre de todos en Hospital General, quiero dar mi más sentido pésame a la familia de Stuart Damon y a todos los que lo amaron. Stuart era una leyenda absoluta de nuestra industria y le echaremos de menos profundamente", tuiteó Valentini.

Nacido el 5 de febrero de 1937 en Nueva York, Stuart Damon comenzó su carrera como actor en Broadway. Dio el salto a la televisión en 1962, año en que apareció en un episodio de La ciudad desnuda. Tras participar en series como El santo, Los invencibles del Némesis, Los nuevos vengadores o Yanks Go Home el intérprete consiguió en 1977 su gran oportunidad y fichó por Hospital General. Dio vida a Alan Quartermaine en un total de 381 episodios, además de interpretar al mismo personaje en el spin-off Port Charles desde 1997 hasta 2001.

En la gran pantalla apareció en títulos como Chairman of the Board; Fórmula Mortal; Star 80 a las órdenes de Bob Fosse o Los locos del bisturí, dirigida por Garry Marshall. También interpretó al príncipe en la tv movie de Cenicienta de 1965. Su último crédito data de 2013, cuando apareció en la película Rain from Stars encarnando a Edward.