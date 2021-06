En Santiago se comenta: ¡Qué barbaridad, como viajan algunos dominicanos!

Bélgica Suárez

Santiago de los Caballeros, RD

¡Hola, buenos días! Recuerdo cuando comencé a viajar al exterior, lo hacíamos con gran elegancia al vestir, conjuntos de chaquetas, maquillaje sencillo, el pelo arreglado y si era a Europa con más razón, porque debíamos cuidarnos en migración, ya que por nuestro color no pensaban que éramos turistas, si no otra cosa, como les sucedían a muchas que por su aspecto eran investigadas, porque pensaban que iban a ejercer la profesión más antigua del mundo. Las jóvenes de clase media y alta cuidaban su imagen al vestir, porque como se dice, por la maleta se conoce al pasajero.

Aeropuertos

Este comentario lo hago a propósito de que estuve en el aeropuerto Cibao y muchos de los viajeros que llegaban y se iban, sobre todo a Nueva York, tanto hombres como mujeres, sus vestimentas no eran adecuadas para viajar a otro destino, proyectan una mala imagen, pantalones cortos, ropas diluidas, mujeres con barrigas afuera, trenzas feísimas, parecían sin peinar, tenis horribles, entre otras tantas cosas. Si bien es cierto, que es preferible viajar cómodo, porque cuando uno llega a los aeropuertos, sobre todo al de Nueva York para chequearse en migración las colas son largas y es agotador, pero hay zapatos y tenis muy lindos y súper cómodos, al igual que ropas bonitas, bien livianas, que nos hacen lucir presentables para un viaje placentero. Vayan a un aeropuerto del país, sobre todo el de Santiago, cuánto gentes desaliñadas, sin ofender.

Recordando nuestro viaje

Recuerdo cuando íbamos el grupo de periodistas a China, los gobiernos dominicano y chino, nos invitaron a ese país asiático, a un selecto grupo de directores de diarios y programas de televisión, salimos de nuestro país vestidos muy cómodos, pero bien elegantes, quiere decir que para andar presentable, no hay que estar incómodo, la elegancia y el glamour nunca se pierde.

Ito Bisonó

El Covid 19 sigue dando duro y como he manifestado en otras ocasiones, creo que nos va a dar a todos. El buen amigo Ito Bisonó, de quien el pasado sábado recibí una agradable llamada y que en ese momento no estaba contagiado, pero ahora ya tiene este virus, gracias a Dios que todo está dentro de la normalidad. Creo que fue aquí en Santiago que se contagió. Me une una gran amistad a Ito, de mucho tiempo, es una persona amable, maravillosa, de un exquisito trato y hasta divertido. Recuerdo en una de las bellísimas fiestas de las que celebran en el Monumento de Procigar, estábamos conversando y se nos acercó su cuñado, Guillermo León y le dijo: Ito, Mamny Pacquiao está aquí; que es el boxeador filipino, famosísimo y fuimos a tomarnos fotos con él, y qué creen, era una chanza de Guillermo. La verdad que era un clon del campeón, yo hasta mandé mi foto con el dichoso boxeador para el programa esa noche, Ito se moría de la risa cuando se enteró que no era él, ya lo iba a subir a su cuenta de twitter. Hasta la próxima.