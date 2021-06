Música Popular: Un paseo por la vida de Los Beatles

Carolina Pichardo

Londres, Reino Unido

Londres y Liverpool

fueron probablemente

las ciudades británicas

que más influyeron

en la carrera de

la banda musical más popular de

la historia: The Beatles.

A unas cuatro horas y media

de la capital inglesa se encuentra

Liverpool, ciudad que hace más

de cincuenta años los vio nacer y

que en la actualidad mantiene intacto

el legado del cuarteto compuesta

por John Lennon, Paul

McCartney, George Harrison y

Ringo Starr.

Son tantas las referencias de The

Beatles en Liverpool que es casi imposible

disfrutarlas en un día. Pero sí

hay algunas que se han convertido

en paradas obligatorias al eres fanático

del cuarteto británico.

De visitar Liverpool es primordial

pasar por la calle Mathew

donde además de tener bares con

nombres vinculados a canciones

o álbumes de The Beatles, se encuentra

”: The Cavern, “el club

más importante del mundo”:

Pero, ¿por qué este bar es tan

reconocido? En 1961, especifícamente

el 9 de febrero, la banda

que en ese entonces tenía a Pete

Best como integrante y que luego

fue reemplazado por Starr, se

presentó por primera vez. Su sensación

fue tan inmediata que The

Beatles tocó en 292 ocasiones siendo

la última presentación el 3 de

agosto de 1963.

Pocos saben es que el club fue

cerrado y demolido en 1973. Sin

embargo, fue reconstruido a 25

pies de distancia del original.

Luego de su remodelación, The

Cavern Club ha presentado a Oasis,

Travis, Paul Rogers, The Wanted,

Arctic Monkeys y Adele.

Más que un club, dentro del

lugar (que tiene un costo de acceso

de cinco libras esterlinas,

RD $403 pesos), se puede apreciar

un homenaje a The Beatles

y su legado. Las fotografías de la

banda están en cada esquina así

como esculturas e instrumentos

utilizados por los miembros originales.

Además se pueden adquirir

una variedad de cervezas, bebida

característica de los pubs británicos.

Hay dos escenarios donde

cada día se tocan canciones

tanto de The Beatles como de artistas

más contemporáneos como

Coldplay y Ed Sheeran.

Mathew Street

En el paseo peatonal también se

encuentran tiendas de recuerdos

de The Beatles, bares como SGT

Peppers, nombre alusivo a su octavo

álbum “Sgt. Pepper’s Lonely

Hearts Club Band”; un museo de

The Beatles y una estatua de John

Lennon, asesinado el 8 de diciembre

de 1980 a las afueras del

edificio Dakota en Nueva York,

Estados Unidos.

Penny Lane

“Penny Lane is in my ears and in

my eyes…”, una de las canciones

más famosas del álbum “Strawberry

Fields Forever” hace referencia

a una ruta de autobuses

que tomaban Lennon y McCartney

cuando eran jóvenes.

Luego de la popularidad de la

canción, en la Penny Lane también

se han creado diferentes espacios

para homenajear la memoria de

The Beatles. Entre ellos Penny Lane

Wine Bar, un pub temático de la

banda británica.

Estatua de The Beatles

Al caminar por la ribera del río Mersey de Liverpool aparece una

estatua de bronce de más de dos

metros de alto en la que se ve a

Paul McCartney, George Harrison,

Ringo Starr y John Lennon

mientras caminan y conversan.

La estatua se ha convertido en

punto turístico de locales y extranjeros,

quienes hacen filas para recuerdos

fotográficos.

The Beatles Story

Desde la primera guitarra de

McCartney hasta la chaqueta utilizada

por Lennon en el video de

“Imagine”, hallan los visitantes del

museo más completo de la vida de

The Beatles, una propuesta memorable.

Dentro de la exhibición también

están los coloridos trajes originales

utilizados para la portada

del álbum Sgt. Pepper’s Lonely

Hearts Club Band, junto al último

piano utilizado por John Lennon

y su acta de matrimonio con Yoko

Ono, entre otros artículos.

“The Beatles Story” es un recorrido

por las vidas de estos cuatro

miembros de la banda y muestra

una reconstrucción de los lugares

icónicos de quienes hicieron la mejor

carrera musical de la historia,

que incluyen The Cavern Club, Mathew

Street y Abbey Road Studios.

Una curiosidad dentro del museo

es su desginación como la primera

banda en tocar en un estadio

de los Estados Unidos. El 15 de

agosto de 1965 aproximadamente

55,000 personas asitieron a su concierto

en el Shea Stadium en Nueva

York.

Al final del tour de más de una hora, se hallaron áreas dedicadas

a cada miembro de la banda,

donde se muestran los acontecimientos

vitales y vivenciales más

importantes, antes y después de

la fama.

Paul McCartney

(Liverpool, 1942) Compositor

e intérprete británico que formó

parte de The Beatles y compuso,

junto con John Lennon, la mayoría

de las canciones del grupo.

Tras la disolución en 1970 de The

Beatles, sin duda la banda de rock

y pop más popular e influyente de

los 60, Paul McCartney fundó el

grupo Wings con su mujer Linda

Eastman y el guitarrista Denny

Laine y emprendió una dilatada

trayectoria en solitario.

George Harrison

(Liverpool, 1943 - Los Ángeles,

2001) Guitarrista y compositor

británico de música pop,

miembro fundador de los Beatles.

George Harrison nació el 24

de febrero de 1943 en Wavertree,

suburbio de Liverpool, ciudad por

entonces devastada por los aviadores

nazis. En su adolescencia

se hizo amigo de Paul McCartney,

con quien realizaba el mismo

trayecto diario en autobús.

Paul le presentó a John Lennon,

con quien formaba el grupo The

Quarrymen. Harrison participó

en la primera formación de The

Beatles, con quienes trabajó durante

años En 1969 aportó dos de

sus mejores composiciones: Here

comes the sun y Something.

Su pieza My sweet lord fue el primer número uno en ventas logrado por un beatle en solitario. Años más tarde, sin embargo, tuvo que pagar una cuantiosa multa por ese tema, acusado de ser un plagio involuntario. Murió de Cáncer en California, en 2001.

Ringo Starr

Nació en el Reino Unido en 1940. Es en Butlin donde George Harrison le ofrece el puesto de baterista de Los Beatles. Se integró en el grupo en 1962, reemplazando a Pete Best. Como baterista no era un derroche ni de talento ni de técnica, sin embargo, manejaba bien los ritmos y sabía adecuarlos a las canciones sin caer en arreglos excesivos que le quitaran fluidez a las melodías. Optó por la simpleza y le fue bien. También fue vocalista del cuarto y compuso algunos temas como “Optupus Garden”. Muy poco antes de que la banda se disolviera, como el resto del grupo, decide emprender su carrera como solista editando una recopilación de melodías, bajo el título de “Sentimental Journey”.

SEPA MÁS

Los “chicos de Liverpool”

John Lennon

(Liverpool, 1940 - Nueva York, 1980) Cantante y músico británico, fundador y líder de The Beatles, el mítico cuarteto de Liverpool que dominó el panorama musical en la década de 1960.

Durante su etapa en The Beatles, John Lennon aportó a la banda sus inquietudes creativas y su radical inconformismo, frente a la vena más comercial y frívola de Paul McCartney, con quien compartió protagonismo en la composición de los temas.

Consumada en 1970 la disolución del grupo, emprendió una nueva etapa musical con resultados tan memorables como el álbum Imagine (1971).

Tras un retiro de cinco años, en 1980 fue asesinado por un perturbado mental poco después de presentar su último trabajo, Double Fantasy.