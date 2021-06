Carasaf salta de la actuación al canto

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo. RD

Luego de darse a conocer como instagramer con personajes como Carlota, Julito la Mecha y Bon Zanmi, el actor dominicano Carasaf Sánchez se reinventa y ahora se lanza como cantante, logrando en poco tiempo conquistar al público con su propuesta musical.

Desde el 2012, Carasaf El Kraken, como ahora se hace llamar, se robó la atención del público haciendo comedia en las redes sociales hasta el 2017.

Ahora, ese mismo público le ha dado un “sí” a esta nueva etapa en la carrera del artista y una muestra de esto son los más de 17 mil videos de un challenge en Tiktok que se han compartido en tan solo dos semanas, musicalizados por su canción promocional “Va’ pal diablo”.

Este sencillo, es el tercero de Carasaf, luego del lanzamiento de “Chamaquita”, un tema de crítica social que se hizo viral y fue replicado por importantes medios nacionales por el profundo mensaje que transmite y de su segundo tema “Eplotate”.

“A este mundo de la música no vengo a competir con nadie, todo lo contrario, vengo a sumar y aportar con esta nueva propuesta llena de creatividad, la que siempre me ha caracterizado y con la que aspiro seguir llevando lo mejor de mi carrera al público que siempre me ha apoyado”, explicó El Kraken quien trabaja de la mano de Dioni Productions.