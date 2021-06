Actriz Ana Martín: “A mí no me gustan ni las relaciones serias ni la estabilidad emocional”

Redacción Entretenimiento

La actriz mexicana Ana Martín ha dado de qué hablar y no precisamente por su trabajo en las telenovelas, sino por sus declaraciones sobre su vida amorosa.

La famosa intérprete, de 75 años, confesó que su relación amorosa más larga duró tres años y medio porque cuando se le acababa la pasión, los cortaba.

“A mí no me gustan ni las relaciones serias ni la estabilidad emocional. En eso salí a mi papá ´Palillo´ que tuvo a todas las mujeres; igual hice yo con los hombres”, dijo la actriz en una reciente entrevista a Tv Notas y que después ha reproducido algunas partes en sus redes sociales.

La actriz de “Destilando amor", “Mañana es para siempre”, “Amor real”, entre otros títulos, dijo que uno de sus secretos para mantener su felicidad a pesar de ver su nombre en el mundo de la farándula, ha sido no dejar que algún hombre la compre.

“Nunca dependí de un hombre, salí con todos, pero siempre pagué mis cosas, siempre trabajé y me he mantenido sola, por eso me valoraban, porque nunca sintieron que los necesitaba”, expresó Ana Martín.

Y agregó: “Anduve con el país entero y uno que otro extranjero, pero nunca nadie me ha ‘amarrado’; eso sí, tengo buen gusto y nunca anduve con ningún político, por eso no tengo arrugas y tengo bonito cutis”, escribió.