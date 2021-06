"Yo comí primero en la mesa", Lupillo Rivera ¿y esa frase tan poco caballerosa?

Y mientras tanto en el mundo de las maravillas los caballeros escasean. O al menos en el que vive Lupillo Rivera. El cantante mexicano se despachó con una frase poco caballerosa cuando hay una mujer de por medio.

Desde hace semanas, los cantantes mexicanos Lupillo Rivera, Christian Nodal y Belinda viven su propia telenovela burlesca de amor-odio, la que exponen al público y se ha convertido en un reality show a través de las redes sociales.

El "match" entre Rivera (anterior pareja de Belinda) y Nodal (actual novio de la joven artista) se intensificó cuando el veterano intérprete de corridos mexicanos decidió sustituir el tatuaje que tenía del rostro de ella en su brazo.

Hace unos días, Nodal no contuvo las risas al referirse a la acción del “Toro del corrido” para eliminar el rostro de su futura esposa de su extremidad.

“Cada quien hace lo que quiere con su ‘puerco’, con su cuerpo”, comentó de manera burlona y provocó las risas de los presentes durante un evento promocional de su concierto.

A pesar de que la situación se tornó graciosa, Nodal deseó que esta acción sea la mejor para su colega y ex novio de Belinda: “A mí me hacen muy feliz los tatuajes, yo siempre me tatúo cosas que me hacen feliz y lo importante es que el señor esté feliz”.

Sin embargo, Lupillo no se quedó callado ante la risa y los comentarios de su contrincante en el amor por Belinda.

En una publicación de Instagram de Lupillo, se observa cómo su actual pareja, Giselle Soto, entra a la habitación y le dice: - Oye mi amor, me mandaron este video, que según el Nodal te llamó ‘puerco’, chécalo".

Tras escuchar las palabras de Nodal, Lupillo primero no pudo contener la carcajada y luego de repetir la grabación expresó: "No hay pedo, hombre, ese vato y yo sabemos que yo comí primero en la mesa, hermano ahí estamos".