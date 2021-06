Director de cine Tabaré Blanchard arremete contra los Soberano: "Yo también me he muerto"

Redacción Entretenimiento

“Yo también he muerto”, con esta frase el director de cine Tabaré Blanchard se quejó por la exclusión de Premios Soberano del “In Memoriam”, espacio dedicado a los artistas que ya fallecieron y renunció a cualquier nominación al galardón.

En su cuenta de Instagram Blanchard criticó la falta de ética de la Asociación de Cronista de Arte (Acroarte) de no hacerle un reconocimiento póstumo a grandes figuras que ya partieron.

“Ante la falta de ética de Acroarte y los premios soberanos, de un reconocimiento póstumo a la memoria de nuestros grandes del arte y la cultura dominicana: Johnny Pacheco, creador de la salsa y de Fania All-Stars, de nuestros Victor Victor, artista/poeta/productor/gestor cultural, y la gran diseñadora Jenny Polanco, trágicamente fallecidos por Covid-19 y nuestro icono cultural Jack Veneno, entre otros”, empezó diciendo Tabaré.

El director de cine dijo que a partir de este momento renuncia a cualquier nominación y todo lo que se vea relacionado con los Soberano.

“No se molesten en tomarme en ‘consideración’ ni a mí, ni a ninguno de mis proyectos, puesto que no me siento representado ni en forma ni en fondo. Para ustedes, hasta tanto no se revisen, yo también he muerto”, aseveró Blanchard.

Agregó que: “Los premios han demostrado en sus últimas entregas que no son del arte y la cultura, sino más bien del entretenimiento y la farándula, siendo ahora otra plataforma más de proyección hacia el género urbano, que por lo general (no todos) proyecta lo peor de nuestros valores culturales y sociales, con muy poco arte. Qué irónico!”.

A esto se sumó el cantautor Pavel Núñez, quien ya había criticado lo mismo. “Yes my men (Sí, mi hombre) Hemos muerto, el arte anda agonizando!”, comentó Pavel.

Anteriormente el cantante reprobó que la producción no haya destinado un espacio para honrar la memoria del fallecido artista Víctor Víctor.

Asimismo, Waddys Jáquez expresó: “Olvidar a los que se nos fueron dando la batalla por la cultura y el arte nacional es imperdonable. Se perdió la oportunidad maravillosa de honrar a nuestros grandes y crear así un contenido que pueda tocar los corazones de un pueblo sumergido en el "TETEO" que necesita valorar más a sus iconos REALES. A esto le sumo, negarle el máximo galardón a Doña María Cristina Camilo, no solo por sus 102 años, sino también por su trayectoria”.

Otros artistas como Kenny Grullón, Lizbeth Santos, Riccie Oriach, entre otros, apoyaron a Blanchard.

Mientras que la comunicadora Selinée Méndez, quien este año era la encargada de vestuario de los Soberano, le dijo a Blanchard que primero investigue antes de hablar.

“Sería bueno que investigue primero pasó en la ceremonia antes de emitir un juicio como el que has hecho a priori, y más tú que tienes tan buenas relaciones con @zumayacordero. Gracias”, comentó.

La explicación de René Brea

Por otro lado, el productor, responsable de la realización de los Premios Soberano, René Brea explicó que la razón por la cual no salió al aire el musical dedicado a los artistas que fallecieron el pasado año, fue debido a un fallo de la data que se “corrompió”.

Nosotros hicimos muchas pruebas, pero por el protocolo COVID en esta oportunidad se grabaron varios musicales… cuando uno tiene algo grabado uno siempre quiere estar «puyando» la edición hasta el último minuto”, expresó el productor de la fiesta del arte nacional a la periodista Alicia Ortega en el noticiero “Noticias SIN” edición estelar.

Brea explicó que este domingo a las 9:00 de la noche se trasmitirá el musical “In Memoriam” a través de Color Visión.