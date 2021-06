El actor mexicano Ignacio López Tarso le rehuye al retiro a sus 96 años

EFE

México

A sus 96 años, el actor mexicano Ignacio López Tarso se prepara para volver a los escenarios de forma presencial y, para poder hacerlo, está en proceso de rehabilitación física, informó este jueves su hijo Juan Ignacio Aranda.

"López Tarso está bien en casa, pero en una revisión de rutina la doctora decidió que tenemos que fortalecernos los dos. La pandemia nos ha vuelto muy sedentarios y la obra 'Una vida en el teatro' es muy demandante, ni mi padre ni yo estamos en condiciones físicas para hacerla", dijo Aranda a los medios de comunicación.

Es por eso que el primer actor no pudo llegar a la conferencia de prensa que se llevó a cabo esta tarde pero logró enviar un mensaje de afecto con la razón de su ausencia.

"Ayer vi al geriatra que me está vigilando y me recomendó un reposo de una semana, de no salir y así lo voy a hacer", dijo el intérprete a través de un audio que Aranda compartió.

Además, su hijo aseguró que ambos se encuentran llevando a cabo diversos ejercicios físicos que los ayudarán llevar a cabo la gira de la obra que comenzará el 3 de julio en la ciudad de Cuernavaca, para después llegar a las de Toluca y Querétaro, todas en el centro de México.

Según explicó su hijo, su padre ha comenzado a usar una escaladora que tiene en su cuarto y además lo han hecho realizar pequeñas caminatas para que poco a poco retome su condición y aguante el desgaste que conlleva una puesta en escena.

Si bien en la actualidad padre e hijo regresan a los escenarios de forma presencial, ninguno de los dos dejó de trabajar durante la pandemia, pues juntos hicieron seis presentaciones por "streaming" de diversas obras con las que batieron récords de audiencia.

"No hay ningún actor en el mundo a los 96 años que tenga seis espectáculos en línea. Con 'Leonardo y la máquina para volar' tuvimos récord de asistencia en teatro virtual con 1.000 boletos vendidos", dijo Aranda.

"Una vida en el teatro" pondrá a padre e hijo a dialogar sobre la vida de un actor consagrado y otro con un futuro incierto. En ella se exponen las frustraciones, los sueños y emociones personales de sus personajes a través del teatro.

La obra celebra los 70 años de trayectoria de López Tarso, uno de los actores mexicanos más importantes en el país y quien tiene en su carrera más de 50 películas, y un sinfín de obras de teatro y programas televisivos.

"La verdad yo ya quisiera que mi papá se retirara, y creo que esta obra es ideal para que él lo haga, pero él no quiere, tiene en el cine dos propuestas y otras dos obras por 'streaming' más. Él no piensa en eso (el retiro)", expresó Aranda.