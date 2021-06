La actriz Lisa Banes se encuentra grave tras ser atropellada en Nueva York

AP

Nueva York

Lisa Banes, actriz de “Gone Girl” y “Cocktail”, permaneció hospitalizada en estado crítico el sábado por la noche luego de resultar herida al ser atropellada por una ‘scooter’, cuyo conductor se dio a la fuga, indicó su agente.

Banes, de 65 años, fue arollada en el Upper West Side de Manhattan, cerca del Lincoln Center, el viernes por la noche cuando cruzaba la avenida Amsterdam camino a visitar The Juilliard School, su alma mater, dijo su agente David Williams en un correo electrónico a The Associated Press.

Williams comentó que Banes estaba siendo tratado en el hospital Mount Sinai Morningside por “lesiones sustanciales”. La policía se negó a nombrar a la víctima que se dio a la fuga y no se han anunciado arrestos.

Banes ha aparecido en numerosos programas de televisión y películas, incluidos papeles secundarios en “Gone Girl”, protagonizada por Ben Affleck en 2014, y “Cocktail” con Tom Cruise en 1988. En televisión, ha tenido papeles en “Nashville”, “Madam Secretary”, “Masters of Sex“ y ”NCIS“