Fotos de boda de Ariana Grande y Dalton Gomez rompen récord en Instagram

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Las redes sociales enloquecieron con las fotos de boda de Ariana Grande y Dalton Gomez. Al menos en Instagram estableció un récord mundial de "likes".

En apenas tres días, las fotografías del enlace secreto han conseguido más de 25.6 millones de “Me Gusta” en Instagram y han desplazado al último post del rapero Tentación XXX antes de su muerte (más de 24.6 millones), publicado el 20 de mayo de 2018.

Claro, en cuanto a seres humanos se refiere porque el liderazgo de "me gusta" los ostenta aquel meme del huevo sobre fondo blanco (“Photo of an egg”) de la cuenta @world_record_egg, que posee Chris Godfrey, que acumula más de 55 millones de ‘me gusta’.

Posteada el 4 de enero de 2019, la foto del huevo venía acompañada de la siguiente leyenda (en inglés): “Establezcamos un récord mundial juntos y consigamos la publicación con más me gusta en Instagram. ¡Batiendo el récord mundial actual de Kylie Jenner (18 millones)! Tenemos esto”. ¡Y vaya si se logró el objetivo!

Durante mucho tiempo fueron Kim Kardashian y Kanye West quienes ostentaron el récord después de publicar imágenes exclusivas de su boda, celebrada en 2014 en un castillo de Florencia, Italia.

Hace unos meses otra reina llegó al trono. Cuando Billie Eilish enseñó al mundo su cambio de look radical con nueva melena rubia, logró 23 millones de likes.

La cifra de Billie ya fue superada la cantante estadounidense tras compartir el jueves un vistazo de su boda íntima con el agente de bienes raíces, a mediados de este mes.