En Santiago se comenta: Un paseo por la Zona Colonial de SD en tiempos de covid

Bélgica Suárez

Santiago de los Caballeros, RD

El Covid 19 no se detiene. Es lamentable. Y seguirá hasta que no entendamos que es una realidad. Me quedé anonadada cuando el pasado sábado llegué a la Zona Colonial de Santo Domingo, pensando que iba a disfrutar de este encantador lugar, pasear por sus calles, tomarme un café frente a la Iglesia Catedral, ver las palomas, saludar de lejos a los bohemios que siempre están ahí, o disfrutar de un helado, pero no pude, no me atreví a desmontarme del vehículo, me dio pánico, era una locura tantas personas aglomeradas sin mascarillas, ni distanciamiento, personas de todas las edades por doquier, desde visitantes, hasta los parroquianos, con su neverita, fumaban cigarros, cigarrillos, bebían cervezas, ponían música, aquello perecía un mitin político de grandes dimensiones, no lo podía creer, en algún momento pensé, es que creen que están en el país donde se ha radicado la pandemia y que todos eran felices, qué irresponsabilidad, qué barbaridad.

+ Comentario

Señores, no vamos a salir del Covid, no es verdad que estamos en eso, fui a varios restaurantes de los más nice de la capital, todos llenos, entran con mascarillas, pero cuando llegan a las mesas se las quitan, en sus asientos las mismas cantidades de comensales de antes, la higiene se mantiene, los camareros usan su protocolo, pero todos los que visitan estos negocios llegan al mismo tiempo, ya que los fines de semanas es hasta las nueve de la noche que deben permanecer abiertos estos locales, pero resulta que en vista de ese corto horario todos llegan a la misma hora, porque la cocina es hasta las ocho y treinta, y ahí es que no hay distanciamiento por el cúmulo de clientes y no hay supervisión de las autoridades; está pasando como antes con los súper y los bancos, que por el horario del toque de queda era un caos, entonces, o ponen el toque de queda como es, o lo quitan.

+ La vacuna

Hay que vacunarse. Gracias a Dios ya completé la segunda dosis, pero eso no es todo, hay que seguir protegiéndose. He escuchado muchos jóvenes y de todas las edades que no quieren ser conejillos de india o ratones de laboratorios, pero y todos los que nos hemos vacunados en el mundo y no nos ha pasado nada, hasta que la población esté vacunada en su totalidad tenemos que seguir protegiéndonos. Por Dios! El país tiene que seguir adelante y nosotros como buenos dominicanos debemos de tener la responsabilidad de salir de esta crisis sanitaria.

+ Interesante visita

Recibí la agradable visita en mi residencia del general retirado Jaime Marte Martínez, presidente del Consejo Nacional de Drogas, estuvo acompañado de los periodistas Coronel Diego Pesqueira, director de prensa de esa institución y de Víctor Mañaná, del staff de nuestro programa, fue un bonito encuentro, abordamos distintos temas. El General retirado estuvo en la comandancia norte, en Santiago, luego Hipólito Mejía lo designó jefe de la policía. Agradezco su distinción de ofrecerme ser parte del Consejo de Asesores de esa entidad, honorífico, junto a distinguidas personalidades del país. En estos momentos tengo varios compromisos, ya veremos. Valoro que me haya tomado en cuenta como ente contribuyente para los mejores intereses del país. Hasta la próxima.