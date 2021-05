Seye es el nuevo nombre artístico de Sergio Echenique

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Seye es el nombre artístico del cantante y compositor antes conocido como Sergio Echenique, quien se asoma a la escena musical con una nueva identidad y una propuesta renovada, que comulga con los rasgos de su probado talento.

La decisión del intérprete de rebautizarse artísticamente responde a una reingeniería personal y la urgencia de seguir otro rumbo musical.

“He decidido dedicarle más tiempo a lo que musicalmente me apasiona. Encontré un sonido que hasta ahora es el que más se parece a mí, que me define. Entonces, con ese cambio surgió mi nuevo nombre, un apodo que me ha perseguido desde la pandemia, cuando mi pequeño ahijado Zahir, intentando pronunciar mi nombre, empezó a llamarme así”, dice el cantante de éxitos como "La difícil" y "A veces".

“Lo más curioso es que cuando invertí Seye vi que tenía un doble sentido interesante, porque escrito al revés significa eyes (ojos, en inglés). Y me encantó la idea de empezar de nuevo, pero con un concepto construido en base al álbum, los videos y mi nueva imagen. Digamos, otra visión”, precisa Seye.

Este cambio de piel artística no es una renuncia a quien fue el artista, sino más bien una transformación que apunta al crecimiento profesional. “Siento que ahora me puedo expresar mejor. Aunque eso no significa que en el pasado estuve amarrado a otro estilo, sino que ahora siento que llegó el momento de dar ese salto musical, algo que venía añorando y logré desarrollar durante la pandemia”, precisa Seye.

El cambio de nombre supone además una renovación en términos de imagen y del color de su música. “Ahora realmente van a conocer al artista del que solo sabe mi familia o mis amigos. Siento que ahora Seye tiene toda la libertad de ponerse lo que sea y se va a sentir Seye. En cuanto a los ritmos, ahora sí puedo decir que hice una fusión interesante de mis influencias que van derivadas del blues, RnB, rock y jazz”.

Este cambio conceptual y artístico lo acompaña un nuevo álbum de estudio, videos musicales y un gran concierto que definirán y pondrán de relieve el nuevo sonido que propone Seye.

Nuevo video musical

Blu es el primer sencillo con el que el artista asoma la nariz al mundo con el nombre de Seye. La canción denota influencias del blues y jazz, sin dejar de mostrar su pasión por el RnB a través de la melodiosa voz del cantante. Las letras exploran temas como la depresión y la ansiedad.

A través de su video musical, también disponible en plataformas digitales, podemos ver un guiño a famosas obras de arte de Picasso y Van Gogh, al igual que personajes como el payaso triste Pierrot.

El tema fue producido por Seye y mezclado por Joel Berrido. El video musical fue dirigido por Isabella Bretón Bonilla y la dirección de fotografía realizada por Raymi Guzmán. El audiovisual fue filmado en la casa donde se crió Seye, simbolizando emociones de nostalgia y tristeza.

Desde ya puedes encontrar la música de Seye en las plataformas digitales: Spotify, Apple Music, entre otras.