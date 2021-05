En Santiago se comenta: República Dominicana, un gran país

Bélgica Suárez

Santiago de los Caballeros, RD

¡Hola, buenos días! República Dominicana lo tiene todo, es cierto, por eso varios famosos y artistas de otros países se instalan aquí para disfrutar de la alegría y cordialidad de nuestra gente, en muchos lugares hacen sus casas para disfrutar de las playas o de las montañas, como son los casos de Julio Iglesias, Diego El Cigala, Danny Rivera, Vin Diesel, Ricardo Montaner, entre otros.

Les encanta vivir aquí, disfrutan de fama y privilegios, desde esta isla se conectan con otros destinos, como es el caso de El Cigala, tremendo artista, gusta muchísimo a los dominicanos, tiene su residencia en uno de los sitios de más exclusividad, Casa de Campo y aún con la pandemia que nos azota anunció un gran espectáculo en el Teatro Nacional, es tan solicitado que lo llevó a dos funciones.

Recuerdo cuando me invitó Luis Medrano a ver su concierto en Puerto Plata, en el imponente Anfiteatro, un lleno total, qué disfrute, también tuve la oportunidad de verlo cantar con su guitarra en la casa de Sammy Sosa, en La Romana, en uno de sus cumpleaños, fue increíble, espectacular y qué presentación tan divina.

Detalle

Recibí varios presentes interesantes del Banco Popular, alusivos a la importante campaña que inició esta entidad bancaria, titulada “El Lado Positivo”, muy motivadora y necesaria para estos tiempos que estamos viviendo, bonito gesto de enviarnos a nuestra casa estos detalles, que tienen que ver con estos mensajes de resiliencia colectiva muy bien realizados.

Comentario

La mujer no pierde su encanto, claro, siempre que se vea bien o tenga fama y dinero, como Jennifer López, que aunque su estilo no me gusta admiro su talento, pero no su indiscreción.

Ellis Pérez

Ellis Pérez a sus ochenta y pico de años tiene la suerte y el privilegio de tener su mente lúcida, es una bendición del Señor, leo su columna en este periódico, muy interesante, recientemente el presidente Luis Abinader lo nombró presidente del consejo de dirección de RTV, la planta televisora oficial del estado. ¡Qué bueno! Con su gran conocimiento puede aportar mucho a este canal, que no ha podido competir con las privadas.

A Ellis lo traté en un interesante viaje que hicimos a España y varias ciudades europeas, incluyendo una interesante cena el Palacio Real de Madrid, una gran invitación del ex presidente Leonel Fernández. Les cuento que me gustó compartir con este gran profesional, agradable, culto, decente, afable y caballeroso, fue un gran placer compartir con él en este viaje presidencial. Hasta la próxima.