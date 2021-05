Juan Luis y Romeo: de la música a la pantalla, cada uno presenta nuevos proyectos audiovisuales

Ynmaculada Cruz Hierro

Santo Domingo, RD

Lo más excelso de la música popular de dos íconos dominicanos, Juan Luis Guerra y Romeo Santos, podrá ser apreciado a través de tres especiales audiovisuales, los que podrán ser consumidos por el público con ciertas restricciones.

“Juan Luis Guerra: entre mar y palmeras” es una experiencia de concierto única, filmada en Miches, una de las playas más exóticas de República Dominicana.

Mientras, la voz líder de la bachata moderna, Romeo Santos, presenta dos proyectos audiovisuales: el primero, el filme del concierto “Utopia Live from MetLife Stadium”; el segundo, el documental “The King of Bachata”.

Ambos trabajos artísticos se estrenarán el 25 de junio a través de pago por evento.

En tanto, el jueves 3 de junio, los canales de cable en HBO Latino, HBO Max y HBO Latin América difundirán el especial protagonizado por Juan Luis, reconocido compositor, músico, productor y cantante.

“Juan Luis Guerra: entre mar y palmeras” es definido como un concierto histórico, filmado el año pasado, durante la pandemia de Covid-19, desde las hermosas y exuberantes playas de Miches, ubicadas en la región oriente del país.

Según una nota colgada en el portal de HBO, el especial fue producido por Loud And Live Studios, que, además, contó con la producción de Guerra Films y fue dirigido por Jean Guerra, el hijo mayor del artista que ha liderado sus últimos proyectos audiovisuales.

Para la filmación estuvieron participando 20 músicos y un equipo de 75 miembros, más una docena de asistentes que siguieron estrictos protocolos de seguridad y distanciamiento social.

“Acompañado por su legendaria banda, 440, Guerra se presenta frente a las suaves olas y hermosas palmeras de esta increíble ubicación caribeña, interpretando una mezcla de sus éxitos clásicos y recientes, y brindando una mirada íntima a algunos de los arreglos incluidos en su más reciente obra audiovisual: Pivé”, indica el comunicado.

El escrito destaca: “Con una belleza visual impresionante, en medio de un telón de fondo inspirado, este concierto alegrará a todos los latinoamericanos en estos tiempos difíciles a través de las canciones de esperanza, amor, felicidad y alegría de Juan Luis Guerra, que cobran vida con sus enérgicos merengues, salsas y bachatas clásicas. Este concierto especial es una experiencia íntima, desde las playas más hermosas de República Dominicana”.

+ Romeo, el 25 de junio

Desde el día de ayer el público puede comprar su entrada digital a través de romeosantosonline.com y tener acceso a el filme del concierto “Utopia Live from MetLife Stadium” y el documental “The King of Bachata” de Romeo Santos, el 25 de junio.

Según un comunicado, las aplicaciones estarán disponibles para iOS, Android, Amazon Fire TV, Chromecast y Android TV en sus respectivas tiendas de software. iNDemand, el proveedor líder de vídeo bajo demanda transaccional y pago-por-evento en América del Norte, fungirá como proveedor exclusivo del evento a través de las compañías de cable y telecomunicaciones en Estados Unidos.

“Estos filmes han conformado un proyecto tan especial para mí, y me siento honrado y emocionado de poder mostrarlos al mundo y revelar la historia de la bachata. El hecho de que estos largometrajes destacan mi crianza y sigue la trama hasta mi concierto en el estadio MetLife, donde me convertí en el primer y único artista latino en lograr lleno total, me da la oportunidad de revivir una de las noches más extraordinarias de mi vida y compartirla en los hogares de mis seguidores por todo el mundo”, expuso Romeo en comunicado de prensa.

+ Extranjeros

Además de los dominicanos, otros artistas latinos, estadounidenses y europeos han visto en este recurso de los audiovisuales una nueva manera de expresarse, además de servir como fuente de sustento a sus carreras golpeadas en lo económico por la pandemia del Covid-19.

Es todo un suceso en estos días la serie biográfica sobre el cantante Luis Miguel que emite Netflix.

El colombiano J Balvin también ha llevado a la pantalla chica “la parte atrás de sus presentaciones y aspectos de su vida.

La plataforma Amazon Prime Video sumó a su catálogo “The Boy From Medellín”, un largometraje original basado en la vida de J Balvin.

La historia ya estrenada, fue dirigida por Matthew Heineman y se centra en una actuación en particular del cantante: un espectáculo con entradas agotadas en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, la ciudad natal de José Álvaro Osorio Balvín.

Además, el largometraje destaca el dilema del artista cuando se enfrenta al creciente malestar político de su país: ¿Debería hablar en contra de la injusticia o debería permanecer en su carril como músico?



+ Amy Winehouse

Este 2021 la cadena BBC prepara un documental sobre la historia de la cantante británica Amy Winehouse para conmemorar el décimo aniversario de su fallecimiento y que contará con la participación de su madre, quien busca preservar los “recuerdos” de su hija antes de que la esclerosis múltiple que sufre se lo impida.

Bad Bunny. Lanzó el documental a través YouTube Music. La historia en “Spotlight de Bad Bunny” es un retrato psicodélico de la estrella global como ningún otro. Forma parte de la serie ‘Artist Spotlight Story’, en donde YouTube resalta las carreras de artistas como Camila Cabello y J Balvin. Los videos duran poco más de 10 minutos.

Britney Spears. En marzo de este año Britney Spears lloró “durante dos semanas” después de conocer la existencia del reciente documental “Framing Britney” elaborado por el diario The New York Times sobre su carrera y la tutela legal que controla su vida desde 2008.