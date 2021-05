Natasha Pérez y el difícil papel de dar vida a Yolanda Saldívar en "Selena"

EFE

Los Ángeles, EEUU

Yolanda Saldívar, la asesina de Selena Quintanilla, es uno de los personajes más detestados de la comunidad latina en Estados Unidos. Por eso, Natasha Pérez pensó mucho cómo encarnarla en la serie de Netflix sobre la famosa cantante.

"Era importante ver el lado humano de ella, porque no se habría acercado a la familia si no hubiera tenido su confianza", explica la actriz venezolana afincada en Los Ángeles desde hace varios años, donde ha trabajado con Larry David en "Curb Your Enthusiasm".

Pérez es uno de los fichajes más importantes de la segunda temporada de "Selena: The Series", que acaba de estrenarse en Netflix después del éxito de su primera entrega.

La intérprete asegura que recibió el papel "con los brazos abiertos pero llena de dudas", incluso en el momento de la audición.

"YOLANDA TENÍA ANSIEDAD POR FORMAR PARTE DE LA VIDA DE UNA CANTANTE"

Su estrategia fue tratar de entender los motivos por los que Saldívar, una enfermera del sur de Texas, se obsesionó con la artista, logró gestionar sus negocios y, finalmente, la asesinó en 1995, cuando Selena tenía 23 años.

"Una parte de Yolanda tenía ansiedad por formar parte de la vida de una cantante. Ella era enfermera pero quería estar en el mundo del entretenimiento de una manera u otra para sentir algún tipo de emoción en su vida", analiza Pérez.

De hecho, antes de presidir el club de fans de Selena, la enfermera intentó acercarse a Shelly Lares, otra artista de San Antonio (Texas) por la que se aficionó a la música tejana, pero no tuvo éxito.

Más tarde, y convencida por sus amigos, Saldívar se ganó la confianza de la familia Quintanilla, presidió el club de fans de Selena y llegó a dirigir las tiendas de ropa de la artista.

Cuando la cantante descubrió que le estaba robando dinero, trató de romper cualquier vínculo con ella, pero Saldívar le disparó en un hotel. Actualmente cumple una condena de cadena perpetúa en la cárcel por asesinato en primer grado.

"En su persona siempre había algo ulterior, algo que iba más allá de esa actitud de 'si yo hago esto gratis", analiza Pérez.

La actriz cuenta que llegó a la prueba para el papel de Saldívar después de hacer un casting para interpretar a Suzette, la hermana de Selena, ya que también se dedica a la música. "Estoy terminando un disco", avanza.

"CON SELENA, LA GENTE SE DIO CUENTA DE QUE LOS LATINOS TENÍAMOS PRESENCIA"

Desde el apartado musical, Pérez entiende la fuerza de Selena, que perdura décadas después como uno de los iconos más importantes para la comunidad hispana en Estados Unidos.

"La gente que la vio crecer se dio cuenta de que los latinos teníamos presencia a nivel mediático", detalla Pérez.

Y se atreve con una comparación con Marilyn Monroe y James Dean: "Se fueron tan pronto que su figura joven es lo que más se recuerda".

Netflix ha recuperado la leyenda de la reina del Tex-Mex, que ya fue inmortalizada por Jennifer López en la película "Selena" (1997), con una serie original que en su primera temporada narró el ascenso al estrellato de la cantante y ahora continúa con su etapa de éxito... hasta su trágico final, conocido por todos.