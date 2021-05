¿Regresa “Bennifer”? Revelan que Jennifer López y Ben Affleck pasaron varios días juntos

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

17 años después de cancelar su compromiso, los “Bennifer”, la expareja conformada por Jennifer López y Ben Affleck, vuelven a dar de qué hablar luego de darse a conocer que tuvieron una escapada juntos.

A más de una semana de que los famosos fueran fotografiados en su casa de Los Ángeles a finales de abril, López, de 51 años, y Affleck, de 48, fueron vistos en Montana.

Fuentes revelaron a People que la cantante y el exnovio de Ana de Armas fueron fotografiados a bordo de un auto a las afueras de Big Sky, un resort de lujo ubicado en el poblado del mismo nombre y donde Affleck tiene una casa. Affleck iba guiando el auto y JLo viajaba en el asiento de al lado.

"[Jennifer] pasó varios días fuera de la ciudad con Ben. Ellos tienen una conexión fuerte. Todo ha sido rápido e intenso, pero Jennifer está feliz", dijo una fuente a la revista.

López y Affleck se comprometieron en 2002 y llegaron a los titulares como "Bennifer" durante sus años juntos, incluso coprotagonizaron las películas Jersey Girl y Gigli. Aplazaron su boda en 2003 antes de que se dispusieran a caminar por el pasillo y luego se separaron oficialmente en enero de 2004.

Antes del avistamiento de Montana, López y Affleck asistieron y participaron en el evento VAX LIVE: The Concert to Reunite the World , que se emitió el sábado. (No fueron fotografiados juntos en el lugar de Los Ángeles).

La noticia de las salidas de Affleck y López se produce después de que ella y su exprometido Alex Rodríguez publicaron una declaración conjunta el 15 de abril anunciando el final de su compromiso.

Affleck anteriormente salió con la actriz Ana de Armas. Los coprotagonistas de Deep Water se separaron en enero después de estar vinculados sentimentalmente por primera vez a principios de 2020.